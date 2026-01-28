Подигнута оптужница против градоначелника Будимпеште

Извор:
Мађарски тужиоци саопштили су да су подигли оптужницу против градоначелника Будимпеште Гергеља Карачоња због улоге у организовању демонстрација подршке правима ЛГБТ заједнице.
Тужиоци су затражили да се Карачоњ казни без суђења, јавио је Ројтерс.
Десетине хиљада демонстраната марширале су Будимпештом 28. јуна, упркос забрани полиције. Марширање у знак подршке ЛГБТ заједници претворило се у велике демонстрације против власти Мађарске.
