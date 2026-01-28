Logo
Умро Радо Видошић

Извор:

Телеграф

28.01.2026

11:56

Умро Радо Видошић
Фото: Pixabay

Радо Видошић, легендарни тренер аустралијског првенства преминуо је у 64. години.

Видошић је познати тренер у Аустралији. Има хрватско поријекло, али је провео читав живот у овој земљи и са успјехом је дуги низ година водио Мелбурн Виктори и Бризбејн Рор.

Искусни тренер имао водио је битку са канцером коју је изгубио, а болну вијест објавио је његов син:

zivkovic andrija

Фудбал

Андрија Живковић без ријечи расплакао фудбалски свијет

-Са сломљеним срцем дијелим да је мој отац преминуо након борбе са раком. Носићу твоју мудрост у својим корацима и твоју снагу у свом срцу. Заувијек мој херој. Волим те, Тата - посљедњу ријеч написао је на језику познатом на Балкану.

Видошић је посљедњих година радио и са женским категоријама, радио је у Брајтону. У каријери је био и помоћниг Ангеа Постекоглуа, бившег тренера Тотенхема, Селтика и Нотингем Фореста. Био је дио његовог стручног штаба у Бризбејну.

(телеграф)

