Цвијановић и Гинкел о даљем развоју сарадње са САД

28.01.2026

15:19

Жељка Цвијановић и Џон Гинкел
Фото: Уступљена фотографија

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас са отправником послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ Џоном Гинкелом.

На састанку је разговарано о актуелним политичким и економским темама у Републици Српској и БиХ, те даљем развоју сарадње са Сједињеним Америчким Државама у различитим областима, саопштено је из Предсједништва БиХ.

Цвијановићева је поздравила интерес америчких компанија за инвестирање у области енергетике и подржала реализацију важних пројеката са партнерима из САД-а.

Делегација Српске у Израелу

Република Српска

Тришић Бабић: Српска има искрене пријатеље у Израелу

Цвијановићева је истакла да се преко реализације пројекта Јужне интерконекције отвара простор и за друге енергетске и инфраструктурне пројекте, што подразумијева бржи економски развој и бенефит за све у БиХ.

Жељка Цвијановић

SAD

saradnja

