Цвијановић и Гинкел о даљем развоју сарадње са САД

28.01.2026
15:19
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас са отправником послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ Џоном Гинкелом.
На састанку је разговарано о актуелним политичким и економским темама у Републици Српској и БиХ, те даљем развоју сарадње са Сједињеним Америчким Државама у различитим областима, саопштено је из Предсједништва БиХ.
Цвијановићева је поздравила интерес америчких компанија за инвестирање у области енергетике и подржала реализацију важних пројеката са партнерима из САД-а.
Република Српска
Тришић Бабић: Српска има искрене пријатеље у Израелу
Цвијановићева је истакла да се преко реализације пројекта Јужне интерконекције отвара простор и за друге енергетске и инфраструктурне пројекте, што подразумијева бржи економски развој и бенефит за све у БиХ.
БиХ
3 ч4
БиХ
4 ч3
БиХ
4 ч0
БиХ
6 ч0
Најновије
Најчитаније
15
47
15
45
15
39
15
34
15
25
Тренутно на програму