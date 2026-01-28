Logo
Три вјежбе због којих ћете до прољећа бити у топ форми

28.01.2026

Фото: Miriam Alonso/Pexels

Ако желите да до прољећа будете у топ форми, довољно је само 5 минута дневно!

Ове три једноставне вјежбе активирају цијело тијело и помажу у обликовању фигуре.

Чучњеви

Јачају ноге и задњицу, убрзавају метаболизам. Радите 15 понављања свакодневно.

Склекови

Ојачавају руке, груди и језгро тијела. Почните са 10 склекова и лагано појачавајте.

Планк

За снажне трбушњаке и боље држање. Држите позицију 30 секунди.

Комбинујте ове вјежбе сваког дана и резултати ће бити видљиви брже него што мислите!

vježbanje

vježbe

