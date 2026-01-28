Три вјежбе због којих ћете до прољећа бити у топ форми

Извор:
Ако желите да до прољећа будете у топ форми, довољно је само 5 минута дневно!
Ове три једноставне вјежбе активирају цијело тијело и помажу у обликовању фигуре.
Јачају ноге и задњицу, убрзавају метаболизам. Радите 15 понављања свакодневно.
Ојачавају руке, груди и језгро тијела. Почните са 10 склекова и лагано појачавајте.
За снажне трбушњаке и боље држање. Држите позицију 30 секунди.
Комбинујте ове вјежбе сваког дана и резултати ће бити видљиви брже него што мислите!
