8 знакова да сте довољно добар родитељ

28.01.2026

14:38

8 знакова да сте довољно добар родитељ
Фото: Pixabay

Феномен осјећаја кривице код мајки многима је заморан. Јесте ли чули за психолошки концепт довољно доброг родитеља? Ријеч је о идеји да постоји праг родитељства који је довољан да дијете израсте у сретну и продуктивну особу.

Концепт гласи овако: "Довољно добра мајка започиње с готово потпуном прилагодбом потребама свог дојенчета, а како вријеме одмиче, та се прилагодба поступно смањује, у складу с растућом способношћу дјетета да се носи с њезиним мањкавостима. То што се не прилагођава свакој дјететовој потреби помаже му да се прилагоди вањској стварности."

Једноставније речено, нормално је да је мајка у почетку потпуно усмјерена на дијете, а касније поступно смањује ту стопостотну реакцију на његове потребе како беба расте и постаје самосталнија. Важно је да родитељ не одговара на сваку дјететову потребу јер га то учи да самостално постиже ствари и да се свијет не мора прилагођавати његовим жељама, пише Jоур Танго.

Љубав и приврженост

Говорите ли свом дјетету да га волите барем једном дневно?

Заједнички тренуци

Учествујете ли у барем једној активности дневно у којој сте повезани и забављате се заједно? То може бити прича за лаку ноћ, заједничко гледање цртића, разговор о школским радовима или причање у ауту на путу до неке активности.

Физичке потребе

Храните ли дијете и бринете ли о његовим физичким потребама? Водите ли га на лијечничке прегледе, купате ли га и трудите ли се да једе поврће?

Интелектуални развој

Покушавате ли му пружити барем једно интелектуално потицајно искуство дневно? То може бити школа, игра с пријатељима, разговор с вама или чак одлазак у трговину с мањим дјететом.

Дружење с вршњацима

Барем једном седмицно, осигуравате ли му дружење с вршњацима изван школе? То може бити вријеме на игралишту, са сусједима, рођацима или кроз разне активности. Дјеца желе осјећати да су дио заједнице, а у то се могу убројити и изваншколске активности те продужени боравак.

Посебне успомене

Чините ли повремено нешто заиста посебно, попут излета у забавни парк, одласка на представу, посјета другој држави или великог славља празника? То ће створити сјајне успомене из дјетињства, чак и ако се догађа само једном годишње.

Разумијевање дјететове перспективе

Покушавате ли разумјети дјететову перспективу барем неколико пута дневно?

Бити добар узор

Покушавате ли бити добар узор у опхођењу с другим људима, укључујући партнера, пријатеље, породице и комсије, барем онолико често колико можете?

Ако се препознајете у већини ових тачака, онда сте вјеројатно довољно добар родитељ који обавља довољно добар посао.

