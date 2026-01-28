Двојица подузетника из БиХ улажу десетке милиона марака у ново насеље

28.01.2026
Двојица бх. подузетника, који се убрајају међу најуспјешније и најбогатије пословне људе у Босни и Херцеговини, покрећу нову велику инвестицију вриједну десетке милиона марака, пише БизнисИнфо.ба.
У фокусу је голема, годинама запуштена локација у Приједору, која би у идућем раздобљу требала бити претворена у потпуно нови градски кварт с вишестамбеним зградама, пословним садржајима и великим трговачким центром.
Ријеч је о простору некадашње Старе циглане у насељу Чиркин Поље, површине око 11 хектара, једној од највећих неискориштених урбаних зона у овом граду. Локација се налази уз магистралну цесту Приједор – Бања Лука те годинама представља деградирано земљиште без објеката и садржаја.
Према планским рјешењима, инвеститор намјерава развити мјешовити урбани комплекс који обједињује становање, пословање и трговину. Пројект је замишљен као савремено "микро-насеље”, који би знатно промијенио изглед овога дијела града.
вишестамбених зграда с до осам спратова
стамбено-пословних објеката у којима ће се у приземљу налазити пословни садржаји
пословних објеката различите намјене
ретаил парка, односно отвореног трговачког комплекса с више продаваоница и засебним улазима
Укупна бруто грађевинска површина планираних објеката премашује 160.000 четворних метара, што јасно показује размјере ове инвестиције.
Инвеститор је твртка City Mall д.о.о. Бијељина, у власништву Драгана Станојловића и Милоша Ћурчића. Станојловић је један од најпознатијих бх. подузетника и власник великог регионалног ланца спортске опреме Sport Vision.
City Mall већ има изграђене велике трговачке центре у Бијељини, Брчком, Зворнику и Добоју, док је у тијеку изградња Сарајево City Парка у Источном Сарајеву, једног од највећих пројеката те врсте у БиХ.
Име Драгана Станојловића додатно је привукло позорност јавности и након што је прошлог љета купио твртку Стандард Некретнине од Мирослава Мишковића, која посједује вриједно земљиште на Ступу у Сарајеву.
Формални корак према реализацији пројекта бит ће учињен у наредним данима, када ће Скупштина Града Приједора разматрати приједлог измјене дијела регулацијског плана за ову локацију. Израду плана и трошкове поступка осигурао је управо инвеститор.
Ако план добије зелено свјетло, Приједор би у надолазећим годинама могао добити потпуно нови урбани кварт, а једна од највећих "црних рупа" у градском ткиву била би претворена у модеран стамбено-пословни центар.
Ова инвестиција додатно потврђује тренд да домаћи капитал, предвођен најјачим бх. подузетницима, све снажније улази у велике урбане пројекте, не само у највећим градовима, него и у регионалним средиштима, преноси Бизнис.инфо.
