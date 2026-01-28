Logo
Large banner

Двојица подузетника из БиХ улажу десетке милиона марака у ново насеље

28.01.2026

16:58

Коментари:

0
Двојица подузетника из БиХ улажу десетке милиона марака у ново насеље

Двојица бх. подузетника, који се убрајају међу најуспјешније и најбогатије пословне људе у Босни и Херцеговини, покрећу нову велику инвестицију вриједну десетке милиона марака, пише БизнисИнфо.ба.

У фокусу је голема, годинама запуштена локација у Приједору, која би у идућем раздобљу требала бити претворена у потпуно нови градски кварт с вишестамбеним зградама, пословним садржајима и великим трговачким центром.

Ријеч је о простору некадашње Старе циглане у насељу Чиркин Поље, површине око 11 хектара, једној од највећих неискориштених урбаних зона у овом граду. Локација се налази уз магистралну цесту Приједор – Бања Лука те годинама представља деградирано земљиште без објеката и садржаја.

Нови урбани центар Приједора

Према планским рјешењима, инвеститор намјерава развити мјешовити урбани комплекс који обједињује становање, пословање и трговину. Пројект је замишљен као савремено "микро-насеље”, који би знатно промијенио изглед овога дијела града.

Планирана је изградња:

вишестамбених зграда с до осам спратова

стамбено-пословних објеката у којима ће се у приземљу налазити пословни садржаји

пословних објеката различите намјене

ретаил парка, односно отвореног трговачког комплекса с више продаваоница и засебним улазима

Укупна бруто грађевинска површина планираних објеката премашује 160.000 четворних метара, што јасно показује размјере ове инвестиције.

Ко стоји иза пројекта

Инвеститор је твртка City Mall д.о.о. Бијељина, у власништву Драгана Станојловића и Милоша Ћурчића. Станојловић је један од најпознатијих бх. подузетника и власник великог регионалног ланца спортске опреме Sport Vision.

City Mall већ има изграђене велике трговачке центре у Бијељини, Брчком, Зворнику и Добоју, док је у тијеку изградња Сарајево City Парка у Источном Сарајеву, једног од највећих пројеката те врсте у БиХ.

Влада Републике Српске

Република Српска

Влада сутра о износу најниже пензије и основици за обрачун борачког додатка

Име Драгана Станојловића додатно је привукло позорност јавности и након што је прошлог љета купио твртку Стандард Некретнине од Мирослава Мишковића, која посједује вриједно земљиште на Ступу у Сарајеву.

Формални корак према реализацији пројекта бит ће учињен у наредним данима, када ће Скупштина Града Приједора разматрати приједлог измјене дијела регулацијског плана за ову локацију. Израду плана и трошкове поступка осигурао је управо инвеститор.

Ако план добије зелено свјетло, Приједор би у надолазећим годинама могао добити потпуно нови урбани кварт, а једна од највећих "црних рупа" у градском ткиву била би претворена у модеран стамбено-пословни центар.

Ова инвестиција додатно потврђује тренд да домаћи капитал, предвођен најјачим бх. подузетницима, све снажније улази у велике урбане пројекте, не само у највећим градовима, него и у регионалним средиштима, преноси Бизнис.инфо.

Подијели:

Таг:

Приједор

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Калабухов посјетио општину Брод, са Зечевићем о развојним плановима

Градови и општине

Калабухов посјетио општину Брод, са Зечевићем о развојним плановима

21 ч

0
Савиндан

Градови и општине

Светосавска академија први пут у Средњошколском центру у Лакташима

23 ч

0
Обрушио се плафон на згради у Живиницама

Градови и општине

Трагедија избјегнута за длаку: Обрушио се дио плафона

1 д

0
Општина Билећа свечаном литијом обиљежила крсну славу - Савиндан

Градови и општине

Општина Билећа свечаном литијом обиљежила крсну славу - Савиндан

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Рубио: Разговори САД са Данском и Гренландом почињу данас

18

27

Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра

18

15

Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара

18

10

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

18

07

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner