Калабухов посјетио општину Брод, са Зечевићем о развојним плановима

27.01.2026

20:47

Калабухов посјетио општину Брод, са Зечевићем о развојним плановима
Фото: СРНА

Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов посјетио је данас општину Брод, гдје је са начелником Миланом Зечевићем размотрио могућности сарадње у правцу развоја ове локалне заједнице.

Руски амбасадор рекао је да је импресиониран програмом који му је изнио начелник Зечевић и перспективама развоја.

"Причали смо о могућностима сарадње Брода и партнера из Руске Федерације, не само преко рафинерије која ради овде, него можда и креирањем неких нових могућности развоја сарадње у индустрији, култури, хуманитарној сарадњи", рекао је Калабухов.

Он је говорио и о могућности да млади људи студирају у Руској Федерацији.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Изузетно важна посјета Додика Израелу, традиционално добри односи са Српском

Калабухов је истакао да ће у вези са бесцаринском зоном у Броду, посредством контакта са привредницима, трговинском комором и неким другим регионалним групацијама, договорити конкретан вид сарадње који би био у смјеру развоја индустрије.

"Руски инвеститори су врло заинтересовани за сарадњу. Током посљедњег састанка договорено је да се креира посебна радна група за сарадњу са Републиком Српском. Привреднике из Брода и из других градова Републике Српске позивам да се придруже, укључе у рад у овој групи", рекао је Калабухов.

Игор Калабухов

