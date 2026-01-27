Калабухов посјетио општину Брод, са Зечевићем о развојним плановима

27.01.2026
20:47
Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов посјетио је данас општину Брод, гдје је са начелником Миланом Зечевићем размотрио могућности сарадње у правцу развоја ове локалне заједнице.
Руски амбасадор рекао је да је импресиониран програмом који му је изнио начелник Зечевић и перспективама развоја.
"Причали смо о могућностима сарадње Брода и партнера из Руске Федерације, не само преко рафинерије која ради овде, него можда и креирањем неких нових могућности развоја сарадње у индустрији, култури, хуманитарној сарадњи", рекао је Калабухов.
Он је говорио и о могућности да млади људи студирају у Руској Федерацији.
Калабухов је истакао да ће у вези са бесцаринском зоном у Броду, посредством контакта са привредницима, трговинском комором и неким другим регионалним групацијама, договорити конкретан вид сарадње који би био у смјеру развоја индустрије.
"Руски инвеститори су врло заинтересовани за сарадњу. Током посљедњег састанка договорено је да се креира посебна радна група за сарадњу са Републиком Српском. Привреднике из Брода и из других градова Републике Српске позивам да се придруже, укључе у рад у овој групи", рекао је Калабухов.
