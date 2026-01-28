Logo
Кућа, двориште и гаража се продају за смијешне паре: Људи не вјерују колико је јефтино

Извор:

Еспресо

28.01.2026

17:21

Коментари:

0
Кућа на продају у Србији
Фото: Jeftine nekretnine Srbija/Facebook/Screenshot

У селу Брзоходе, на путу између Жабара и Петровца на Млави, за само 19.000 евра продаје се лијепо сеоско домаћинство које је одлична прилика за оне који размишљају да градски живот замијене мирнијом свакодневицом на селу!

Имање се налази на плацу од 12 ари и обухвата кућу, уређено двориште пуно цвијећа, хлад у коме су сто и столице за сједење, гаражу, као и помоћне објекте.

За разлику од све мањих и скупљих градских квадрата, овдје се нуди простор у коме се може живјети без журбе - двориште које има своју намјену, тишина коју не прекидају аутомобили и кућа која дјелује одржавано и спремно за усељење.

Управо због тога, многи који су видјели оглас оцјењују да је домаћинство лијепо и функционално, док цијену од 19.000 евра доживљавају као изненађење.

Коментари испод огласа говоре да овако добре понуде нису честе.

"Врло лијепо домаћинство", навела је Сузана, док Милица додаје да је кућа прелијепа, али да јој је удаљеност препрека.

"Тужно како се продаје за мале паре", коментарисла је једна Финка, док је Жељко додао да би могао ту себе да замисли.

"Прелијепо домаћинство и реално добра цијена. Да сам млађи 20 година одмах би купио без размишљања", рекао је.

Овакви огласи све чешће покрећу разговор о томе коме је село данас шанса.

За једне је то повратак коријенима, за друге бијег од градске гужве и трошкова, а за треће прилика да започну мирнији и једноставнији живот.

Брзоходе су, у том смислу, примјер мјеста гдје село не нуди луксуз, али нуди оно што у граду постаје ријеткост - простор, мир и једноставнији живот - управо оно што све већем броју људи треба.

