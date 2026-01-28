Стевановић: Подршка превозницима и опомена онима који одлучују о њиховој судбини

Стевановић је разговарао са представницима превозника и поручио да је протест опомена свима који одлучују о њиховој даљој судбини.

- Превозници су приморани на овај поступак јер раде у изузетно отежаним условима. Наши возачи одређен број дана могу да бораве у земљама ЕУ, што отежава пословање, јер кад испуне ту квоту више не могу да раде. Ако возач не добије визу, боравишну, по разноразним основама, он је практично изгубљен запосленик - изјавио је Стевановић.

Стевановић је рекао да су у Министарству свјесни да власници транспортних фирми и њихови запослени губе овим чином јер плате, доприноси, трошкови кредита и лизинга иду, а камиони стоје.

- Док се точак не окреће ове фирме немају приход. А кад немају прихода, они су у озбиљним губицима. Губе они - губи привреда. Сви су на губитку - рекао је Стевановић и додао да Бриселу треба бити послата јасна порука да размисле о овом проблему озбиљно јер ће овим чином бити прекинути и неки ланци снабдијевања ЕУ.

Штета настала због блокаде граничних прелаза у БиХ већ је достигла скоро 17 милиона КМ, подаци су Спољнотрговинске коморе БиХ која истиче да је стварна економска штета далеко већа.