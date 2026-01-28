Logo
Large banner

Састанак делегације Српске са руским амбасадором у Израелу

28.01.2026

17:23

Коментари:

0
Делегација Српске у Израелу
Фото: АТВ

Делегација Републике Српске која тренутно борави у Јерусалиму састала се данас са руским амбасадором у Израелу Анатолијем Викторовим.

Милорад Додик са руским амбасадором у Израелу
Милорад Додик са руским амбасадором у Израелу

Након састанка уприличена је и посјета руској православној цркви у Јерусалиму.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

Подијели:

Тагови:

Израел

Delegacija Republike Srpske

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Зоран Стевановић са превозницима

Република Српска

Стевановић: Подршка превозницима и опомена онима који одлучују о њиховој судбини

1 ч

1
Влада сутра о износу најниже пензије и основици за обрачун борачког додатка

Република Српска

Влада сутра о износу најниже пензије и основици за обрачун борачког додатка

1 ч

0
Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

Република Српска

Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

3 ч

0
Уставни суд Српске: Станивуковић присвојио надлежност која му не припада

Република Српска

Уставни суд Српске: Станивуковић присвојио надлежност која му не припада

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Рубио: Разговори САД са Данском и Гренландом почињу данас

18

27

Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра

18

15

Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара

18

10

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

18

07

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner