Састанак делегације Српске са руским амбасадором у Израелу

28.01.2026
17:23
Коментари:0
Делегација Републике Српске која тренутно борави у Јерусалиму састала се данас са руским амбасадором у Израелу Анатолијем Викторовим.
Након састанка уприличена је и посјета руској православној цркви у Јерусалиму.
Република Српска
Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
18
37
18
27
18
15
18
10
18
07
Тренутно на програму