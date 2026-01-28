Logo
Large banner

У кориту Миљацке пронађено тијело: Познати нови детаљи

Извор:

Аваз

28.01.2026

17:49

Коментари:

0
pronadjeno tijelo u miljacki
Фото: Avaz

Идентитет мушкарца чије је тијело пронађено данас у кориту ријеке Миљацке је утврђен.

- Увиђај којим је руководио тужилац Кантоналног тужилаштва КС је завршен. Утврђен је идентитет преминуле особе (1953) из Сарајева - потврдила је то за “Аваз” Мерсиха Новалић, портпаролка МУП-а КС.

Милан Глушац и Душан Мандић

Остали спортови

"Ово је истина иза те фотографије": Глушац је показао Мандићу чим га упознао и добио обећање

Прелиминарно, није ријеч о кривичном дјелу, додала је.

Подсјетимо, смрт овог мушкарца је констатована данас у 14:40 сати, а тијело је пронађено на подручју општине Нови Град Сарајево. Тијело су уочили грађани.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

Miljacka

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Због кокаина притворен шеф бијељинског Завода за статистику

Хроника

Због кокаина притворен шеф бијељинског Завода за статистику

3 ч

3
pronadjeno tijelo u miljacki

Хроника

Узнемирујући призори у Сарајеву: У кориту Миљацке пронађено тијело

3 ч

0
Ужас: Син (18) претукао оца, па почео да га гађа керамичким плочицама

Хроника

Ужас: Син (18) претукао оца, па почео да га гађа керамичким плочицама

4 ч

0
Кокаин

Хроника

Ухапшен Шамчанин код којег је пронађен кокаин

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Рубио: Разговори САД са Данском и Гренландом почињу данас

18

27

Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра

18

15

Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара

18

10

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

18

07

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner