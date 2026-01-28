У кориту Миљацке пронађено тијело: Познати нови детаљи

Извор:
Идентитет мушкарца чије је тијело пронађено данас у кориту ријеке Миљацке је утврђен.
- Увиђај којим је руководио тужилац Кантоналног тужилаштва КС је завршен. Утврђен је идентитет преминуле особе (1953) из Сарајева - потврдила је то за “Аваз” Мерсиха Новалић, портпаролка МУП-а КС.
Прелиминарно, није ријеч о кривичном дјелу, додала је.
Подсјетимо, смрт овог мушкарца је констатована данас у 14:40 сати, а тијело је пронађено на подручју општине Нови Град Сарајево. Тијело су уочили грађани.
