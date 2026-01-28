Центар Бањалуке и још осам насеља сутра без струје: Погледајте списак

28.01.2026
18:54
Коментари:0
Доносимо сервисне информације за Бањалуку. Провјерите које улице и насеља остају без електричне енергије у четвртак, 29. јануара 2026. године, због планираних радова на мрежи.
Из „Електрокрајине“ су најавили нове радове на електроенергетским објектима, што ће довести до привремених прекида у испоруци електричне енергије у неколико бањалучких насеља и улица.
Ако живите у насељима Шарговац, Дракулић, Пискавица или у самом центру града, обратите пажњу на сатницу искључења.
Ево детаљног распореда искључења струје за четвртак, 29. јануар 2026. године:
Од 08.00 до 11.00 часова
Без струје ће бити дијелови сљедећих насеља:
Од 09.00 до 13.00 часова
Радови су планирани у ужем центру града. Струју неће имати дијелови улица:
Од 12.00 до 14.00 часова
У поподневним часовима планирана су искључења у дијеловима насеља:
Напомена: У случају лоших временских услова, радови могу бити одгођени.
Најновије
Најчитаније
21
05
21
00
21
00
20
58
20
51
Тренутно на програму