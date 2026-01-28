Logo
Large banner

Центар Бањалуке и још осам насеља сутра без струје: Погледајте списак

28.01.2026

18:54

Коментари:

0
Центар Бањалуке и још осам насеља сутра без струје: Погледајте списак
Фото: АТВ

Доносимо сервисне информације за Бањалуку. Провјерите које улице и насеља остају без електричне енергије у четвртак, 29. јануара 2026. године, због планираних радова на мрежи.

Из „Електрокрајине“ су најавили нове радове на електроенергетским објектима, што ће довести до привремених прекида у испоруци електричне енергије у неколико бањалучких насеља и улица.

​Ако живите у насељима Шарговац, Дракулић, Пискавица или у самом центру града, обратите пажњу на сатницу искључења.

​Ево детаљног распореда искључења струје за четвртак, 29. јануар 2026. године:

Распоред искључења по сатници

Од 08.00 до 11.00 часова

Без струје ће бити дијелови сљедећих насеља:

  • ​Туњице,
  • ​Дракулић,
  • ​Шарговац,
  • ​Раковачке Баре.

Од 09.00 до 13.00 часова

Радови су планирани у ужем центру града. Струју неће имати дијелови улица:

  • ​Гајева,
  • ​Јеврејска,
  • ​Иве Лоле Рибара,
  • ​Тржничка,
  • ​Краља Петра I Карађорђевића (бројеви од 50 до 74А),
  • ​Трг Крајине.

Од 12.00 до 14.00 часова

У поподневним часовима планирана су искључења у дијеловима насеља:

  • ​Глигорићи,
  • ​Борковићи,
  • ​Горња Пискавица,
  • ​Јошикова Вода.

Напомена: У случају лоших временских услова, радови могу бити одгођени.

Подијели:

Тагови:

Струја

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

Бања Лука

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

3 ч

0
Шта се ложи у Бањалуци?

Бања Лука

Шта се ложи у Бањалуци?

5 ч

0
Мљекари на мирном протесту у Бањалуци

Бања Лука

Мљекари на мирном протесту у Бањалуци

1 д

0
Бањалучани се гуше у смогу: Ни маске не могу помоћи

Бања Лука

Бањалучани се гуше у смогу: Ни маске не могу помоћи

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

05

Уз само један трик пегла ће бити као нова

21

00

Ово нико није очекивао пред меч Ђоковића и Синера

21

00

Бивши кошаркаш Црвене звезде Алекса Раданов ново појачање Партизана

20

58

Макрон сазвао састанак Савјета за националну безбједност

20

51

Знакови Зодијака који увијек све примијете, али ријетко шта коментаришу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner