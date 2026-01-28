Шта се ложи у Бањалуци?

28.01.2026
Адвокат из Бањалуке Драгана Станковић, огласила се поводом одговора који су из "Еко топлана" доставили на захтјев за информацијама од јавног значаја, наводећи да је поступање овог предузећа "нечувено и невјероватно".
Како је навела у објави на друштвеним мрежама, умјесто да искористе прилику да демантују приче које круже градом о томе шта се користи за ложење, "Еко топлане" су одбиле да доставе тражене податке, позивајући се на пословну тајну.
Захтјев је, како се наводи, обухватао уговоре о набавци дрвног материјала који се користи за гријање, уговоре између "Еко топлана" и "Шума Српске". Као и податке о броју одјављених и тренутних корисника система даљинског гријања.
У одговору, из "Еко топлана" су навели да се Закон о слободи приступа информацијама на њих не примјењује. Што адвокат оспорава, истичући да закон јасно прописује да се односи и на правна лица која су у власништву јавног органа.
"Осим тога, ми и као потрошачи имамо право да знамо какво гријање конзумирамо", навела је она, додајући да ће овакав одговор бити оспораван кроз даље правне кораке.
Закључила је да је неприхватљиво да се грађанима, "на чијим парама предузеће функционише", ускраћују информације о ономе што се ложи и шта грађани удишу током грејне сезоне.
Подсјећамо, адвокат Станковић покренула је групу грађана "Маме против загађења", које су већ поднијеле петицију надлежнима.
