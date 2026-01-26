Заказана ванредна сједница Скупштине Града Бањалука

Извор:
СРНА
26.01.2026
14:44
Скупштина града Бањалука ће у петак, 30. јануара, одржати сједницу о буџету за 2026. годину који је предложен у износу од 285 милиона КМ, изјавио је Срни предсједник парламента Љубо Нинковић.
"Приједлог је од градоначелника /Драшка Станивуковића/, а већ у овом тренутку могу рећи да ћемо сигурно имати амандмане", рекао је Нинковић.
Нинковић очекује да буџет буде усвојен, наводећи да не види ниједан разлог да не буде јер ће кроз амандмане бити припремљени одређени приједлози.
Када је ријеч о првој редовној сједници у овој години, Нинковић је рекао да одборници могу очекивати позив за Колегијум око 6. фебруара, а да сједницу планирају око 16-17. фебруара.
"Имамо веома мало материјала за ту сједницу, али ћу је сазвати, па да видимо - можда се градоначелник уозбиљи и пошаље материјале", рекао је Нинковић.
Почетак ванредне сједнице Скупштине града Бањалука заказан је за 9.00 часова.
