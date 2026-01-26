Logo
Large banner

Заказана ванредна сједница Скупштине Града Бањалука

Извор:

СРНА

26.01.2026

14:44

Коментари:

0
Скупштина Града Бањалука
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Скупштина града Бањалука ће у петак, 30. јануара, одржати сједницу о буџету за 2026. годину који је предложен у износу од 285 милиона КМ, изјавио је Срни предсједник парламента Љубо Нинковић.

"Приједлог је од градоначелника /Драшка Станивуковића/, а већ у овом тренутку могу рећи да ћемо сигурно имати амандмане", рекао је Нинковић.

Нинковић очекује да буџет буде усвојен, наводећи да не види ниједан разлог да не буде јер ће кроз амандмане бити припремљени одређени приједлози.

Када је ријеч о првој редовној сједници у овој години, Нинковић је рекао да одборници могу очекивати позив за Колегијум око 6. фебруара, а да сједницу планирају око 16-17. фебруара.

"Имамо веома мало материјала за ту сједницу, али ћу је сазвати, па да видимо - можда се градоначелник уозбиљи и пошаље материјале", рекао је Нинковић.

Почетак ванредне сједнице Скупштине града Бањалука заказан је за 9.00 часова.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

Скупштина града Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.

Друштво

Бањалука обавијена густом маглом и нездравим ваздухом

8 ч

0
Зељковић: Док грађанима поскупљује живот, функционерима се налази новац из буџета

Бања Лука

Зељковић: Док грађанима поскупљује живот, функционерима се налази новац из буџета

22 ч

0
Амиџић: Бањалучка Градска управа напада Владу Српске, а прећуткује своје обавезе

Бања Лука

Амиџић: Бањалучка Градска управа напада Владу Српске, а прећуткује своје обавезе

1 д

0
Вјетар "прочистио" загађен ваздух

Друштво

Вјетар "прочистио" загађен ваздух

1 д

1

Више из рубрике

Зељковић: Док грађанима поскупљује живот, функционерима се налази новац из буџета

Бања Лука

Зељковић: Док грађанима поскупљује живот, функционерима се налази новац из буџета

22 ч

0
Амиџић: Бањалучка Градска управа напада Владу Српске, а прећуткује своје обавезе

Бања Лука

Амиџић: Бањалучка Градска управа напада Владу Српске, а прећуткује своје обавезе

1 д

0
"СНСД неће подржати поскупљење гријања у Бањалуци"

Бања Лука

"СНСД неће подржати поскупљење гријања у Бањалуци"

2 д

5
Бројне бањалучке улицe и насеља данас без струје

Бања Лука

Бројне бањалучке улицe и насеља данас без струје

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Трамп шаље изасланика у Минесоту: Строг, али праведан

16

20

Тешка саобраћајна несрећа: Аутомобил преполовљен од судара, међу повријеђенима и дијете

16

15

Додик са америчким амбасадором у Израелу

16

14

4 реченице које треба рећи д‌јетету ако га ухватите у лажи

16

10

Тришић Бабић и Додик на престижном предавању у Јерусалиму у организацији Херцога

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner