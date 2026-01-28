Освојио 7.500.000 евра, а још се није јавио да их преузме

Извор:
Срећни добитник који је у недјељу увече, 25. јануара, освојио чак 7,5 милиона евра у игри “Јокер” у Хераклиону, на грчком острву Крит, још се није појавио да преузме добитак.
Вијест је изазвала велико интересовање јавности, будући да је ријеч о једном од највећих појединачних добитака икада забиљежених у овом дијелу земље, преноси ПротоТхема.
Шеф продавнице у којој је уплаћен добитни тикет, Николаос Патеракис, истиче да идентитет добитника за сада остаје непознат.
“Не знамо ко је човјек. Још се није појавио“, рекао је Патеракис, додајући да у пословници влада узбуђење, али и нестрпљење.
“Ово је један од највећих износа који је икада освојен на Криту и посебно нам је драго што је добитни тикет уплаћен баш у нашој радњи. Надам се да ће особа која је освојила новац у њему истински уживати“, нагласио је он.
Према доступним информацијама, играч је самостално изабрао комбинацију (а не компјутер), што додатно повећава интересовање око начина на који је срећа била наклоњена добитнику.
“Информације којима тренутно располажемо указују да је ријеч о тикету који је играч самостално саставио. Тачан износ и додатни детаљи још нису званично потврђени”, додао је Патеракис.
У међувремену, Хераклион бруји о томе ко би могао бити нови милионер, док се очекује да ће се јавити у наредним данима како би започео процедуру преузимања милионске награде.
