Освојио 7.500.000 евра, а још се није јавио да их преузме

Извор:

Телеграф

28.01.2026

18:50

Освојио 7.500.000 евра, а још се није јавио да их преузме
Фото: Pixabay

Срећни добитник који је у недјељу увече, 25. јануара, освојио чак 7,5 милиона евра у игри “Јокер” у Хераклиону, на грчком острву Крит, још се није појавио да преузме добитак.

Вијест је изазвала велико интересовање јавности, будући да је ријеч о једном од највећих појединачних добитака икада забиљежених у овом дијелу земље, преноси ПротоТхема.

"Надамо се да ће уживати"

Шеф продавнице у којој је уплаћен добитни тикет, Николаос Патеракис, истиче да идентитет добитника за сада остаје непознат.

“Не знамо ко је човјек. Још се није појавио“, рекао је Патеракис, додајући да у пословници влада узбуђење, али и нестрпљење.

“Ово је један од највећих износа који је икада освојен на Криту и посебно нам је драго што је добитни тикет уплаћен баш у нашој радњи. Надам се да ће особа која је освојила новац у њему истински уживати“, нагласио је он.

Самостално саставио тикет

Према доступним информацијама, играч је самостално изабрао комбинацију (а не компјутер), што додатно повећава интересовање око начина на који је срећа била наклоњена добитнику.

“Информације којима тренутно располажемо указују да је ријеч о тикету који је играч самостално саставио. Тачан износ и додатни детаљи још нису званично потврђени”, додао је Патеракис.

У међувремену, Хераклион бруји о томе ко би могао бити нови милионер, док се очекује да ће се јавити у наредним данима како би започео процедуру преузимања милионске награде.

Грчка

Džoker

