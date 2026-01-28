Logo
Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара

Танјуг

28.01.2026

18:15

0
Nesanica telefon krevet
Фото: cottonbro studio/Pexels

Људи који природно остају будни до касно, познати као „ноћне сове“, имају лошије здравље срца и већи ризик од срчаног и можданог удара у поређењу с онима који рано устају, показало је ново истраживање објављено у часопису Америчког удружења за срце.

Студија је заснована на подацима готово 323.000 одраслих особа укључених у британску базу УК Биобанк, а резултати указују да је вечерњи хронотип повезан с лошијим кардиоваскуларним здрављем. Разлике су биле посебно изражене код жена, пренио је НБЦ.

Вечерњи хронотип и здравље срца

Учесници истраживања, просјечне старости 57 година, попунили су упитнике о свом хронотипу – биолошкој склоности ка јутарњој, вечерњој или средњој активности.

Истраживачи су користили индекс „Лифе’с Ессентиал 8“ Америчког удружења за срце, који обухвата осам кључних фактора здравља, укључујући сан, тјелесну тежину, исхрану, ниво шећера у крви, крвни притисак, холестерол, пушење и физичку активност. Сваком учеснику додијељена је оцјена здравља срца од нула до 100.

Већи ризик од срчаног и можданог удара

Просјечна оцјена здравља срца у цијелој групи износила је 67,4, при чему су жене имале боље резултате од мушкараца – 70 према 65.

Истраживање показује да „ноћне сове“ чешће имају лошије резултате, нарочито када је ријеч о квалитету сна и изложености никотину.

Америчко удружење за срце препоручује одраслима седам до девет сати квалитетног сна по ноћи, уз престанак пушења, редовну физичку активност, ограничавање уноса кофеина и правилну изложеност дневној свјетлости, како би се смањио ризик од кардиоваскуларних болести.

Спавање

nesanica

