Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара

Извор:
Танјуг
28.01.2026
18:15
Људи који природно остају будни до касно, познати као „ноћне сове“, имају лошије здравље срца и већи ризик од срчаног и можданог удара у поређењу с онима који рано устају, показало је ново истраживање објављено у часопису Америчког удружења за срце.
Студија је заснована на подацима готово 323.000 одраслих особа укључених у британску базу УК Биобанк, а резултати указују да је вечерњи хронотип повезан с лошијим кардиоваскуларним здрављем. Разлике су биле посебно изражене код жена, пренио је НБЦ.
Учесници истраживања, просјечне старости 57 година, попунили су упитнике о свом хронотипу – биолошкој склоности ка јутарњој, вечерњој или средњој активности.
Истраживачи су користили индекс „Лифе’с Ессентиал 8“ Америчког удружења за срце, који обухвата осам кључних фактора здравља, укључујући сан, тјелесну тежину, исхрану, ниво шећера у крви, крвни притисак, холестерол, пушење и физичку активност. Сваком учеснику додијељена је оцјена здравља срца од нула до 100.
Просјечна оцјена здравља срца у цијелој групи износила је 67,4, при чему су жене имале боље резултате од мушкараца – 70 према 65.
Истраживање показује да „ноћне сове“ чешће имају лошије резултате, нарочито када је ријеч о квалитету сна и изложености никотину.
Америчко удружење за срце препоручује одраслима седам до девет сати квалитетног сна по ноћи, уз престанак пушења, редовну физичку активност, ограничавање уноса кофеина и правилну изложеност дневној свјетлости, како би се смањио ризик од кардиоваскуларних болести.
