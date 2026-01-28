"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

28.01.2026
Српски тенисер Новак Ђоковић стигао је до полуфинала Аустралијан опена уз много мање муке него што је очекивао јер су му Јакуб Меншик и Лоренцо Музети предали мечеве четврте и пете рунде. И док је Чех то урадио уочи меча, Италијан је морао да преда иако је водио 2:0 против Ђоковића, када се чинило да је Србин на конопцима и да је на корак од елиминације...
Ипак, Ђоковић је прошао даље и бориће се са Јаником Синером за финале Аустралијан опена, док за то вријеме неки не могу да поднесу што је коначно имао мало среће уз себе. Тако смо видели да је Џим Куријер то срамно упоредио са Димитровљевим повлачењем против Синера, када је заборавио да су на то утицали организатори, односно видјели смо и да је Матс Виландер по ко зна који пут "пустио језик" и потцијенио Ђоковића.
С њима под руку иде и британски новинар Сајмон Бригс који већ годинама на сраман начин пише о Ђоковићу, па тако ни овог пута није штедио највећег свих времена у тексту који је назвао "Алармантно млак Новак Ђоковић дјелује старо, истрошено и споро".
"Српски ас стигао до полуфинала Аустралијан опена захваљујући повреди Лоренца Музетија, али нема сумње да његова аура блиједи. Новак Ђоковић има два дана да преокрене своју форму након што се сада провукао до полуфинала Аустралијан опена, захваљујући повреди на другој страни мреже. Ђоковићева спортска смртност никада није била очигледнија него у среду у Мелбурну, у једном алармантно слабом издању. Иако је имао три дана одмора пред овај четвртфинални меч, дјеловао је старо, споро и истрошено док је имао заостатак од два сета против петог носиоца Лоренца Музетија", пише Бригс за британски Телеграф.
"То је требало да буде крај Ђоковићеве кампање. И сигурно би био, да је Музети наставио да манипулише лоптицом по терену са додиром и разноврсношћу коју је показивао током сат и 53 минута", додаје Бригс и истиче да је потом медицински тајм-аут који је узео Ђоковић утицао да се Италијан "распадне на терену".
"На друштвеним мрежама, Ђоковићеви навијачи већ сугеришу да му је судбина наклоњена. Треба имати у виду да није освојио ниједан сет још од суботе, јер је Јакуб Меншик одустао од заказаног меча четвртог кола и то без изласка на терен. Да ли је ово тренутак када ће коначно освојити своју 25. гренд слем титулу, питали су се. Али докази које добијамо - поткрепљен и Ђоковићевим изјавама послије меча - отежава вјеровање да ће се то догодити. Био је далеко од потребног нивоа у овом мечу, и ако у петак буде играо овако, његови навијачи би требало да имају кауч иза кога ће се сакрити", поручује оштро Бригс и додаје:
"А што се тиче њега самог, могао би да зажали што је уопште догурао овако дубоко на турниру".
Не ваља ни кад је раван, не ваља ни кад се буни...
Британски новинар похвалио је Ђоковићев фер-плеј када је признао да је један поен требало да припадне Музетију, додајући да се непотребно свађао са судијом Џејмсом Кјотавонгом, иако му је сметало што је "био раван" током овог меча. Када није "раван", онда Бригсу смета како се понашао у другим мечевима на турниру.
"Ово је истина иза те фотографије": Глушац је показао Мандићу чим га упознао и добио обећање
"Ђоковићево држање током овог турнира било је тешко протумачити. Био је суморан на конференцији за новинаре прије почетка турнира, признајући да му 'мало недостаје снаге у ногама' да би могао да се такмичи са овим сјајним момцима (Карлосом Алкаразом и Јаником Синером) у завршницама гренд слемова", пише Бригс и додаје: "(...) Али његово понашање у наредна два кола било је у потпуној супротности са тим - нервозно и раздражљиво. У оба случаја, ударио је лопту на начин који је ризиковао дисквалификацију какву је доживео у Њујорку прије шест година, када је случајно погодио линијску судију у грло".
"(...) Ипак, Ђоковић је дјеловао необично равно против Музетија за овако велики меч. Можда ће му слободан дан у четвртак дати прилику да се прегрупише", преноси Мондо.
