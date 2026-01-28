Претрес у Дојче банци због сумње на прање новца

Извор:
Њемачке власти извршиле су претресе у просторијама Дојче банке у Франкфурту и Берлину због сумње на прање новца, јавила је агенција ДПА.
Канцеларија јавног тужиоца у Франкфурту саопштила је да су мета претреса неименовани менаџери и запослени.
Акција је покренута дан прије представљања пословних резултата највеће банке у Њемачкој за 2025. годину.
Истрагу спроводи специјална јединица канцеларије за економски криминал у сарадњи са Федералном канцеларијом криминалистичке полиције.
Вјерује се да је истрага повезана са претходним пословним односима банке са страним компанијама које су и саме осумњичене за прање новца.
Портпарол канцеларије јавног тужиоца рекао је да не може дати додатне информације о позадини пословних односа, трансакцијама обављеним преко Дојче банке и њиховом обиму или самим компанијама
