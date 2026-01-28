Logo
Претрес у Дојче банци због сумње на прање новца

СРНА

28.01.2026

18:47

Претрес у Дојче банци због сумње на прање новца

Њемачке власти извршиле су претресе у просторијама Дојче банке у Франкфурту и Берлину због сумње на прање новца, јавила је агенција ДПА.

Канцеларија јавног тужиоца у Франкфурту саопштила је да су мета претреса неименовани менаџери и запослени.

Акција је покренута дан прије представљања пословних резултата највеће банке у Њемачкој за 2025. годину.

Истрагу спроводи специјална јединица канцеларије за економски криминал у сарадњи са Федералном канцеларијом криминалистичке полиције.

Вјерује се да је истрага повезана са претходним пословним односима банке са страним компанијама које су и саме осумњичене за прање новца.

Портпарол канцеларије јавног тужиоца рекао је да не може дати додатне информације о позадини пословних односа, трансакцијама обављеним преко Дојче банке и њиховом обиму или самим компанијама

