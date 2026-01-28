Logo
Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра

Извор:

Мондо.рс

28.01.2026

18:27

Коментари:

0
Фото: Танјуг

Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Службе за сузбијање криминала, Одјељења за сузбијање привредног криминала и Полицијске управе у Зрењанину, по налогу главног јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, ухапсили су С. Н. (1977), због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела лажно представљање, недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и превара.

Сумња се да је он, лажно се представљајући као припадник Министарства унутрашњих послова и Безбједносно-информативне агенције, довео у заблуду већи број грађана, од којих је, како је до сада утврђено, прибавио противправну имовинску корист већу од 12.000.000 динара.

Претресом просторија и возила које је осумњичени користио, полиција је пронашла опрему за давање звучне сигнализације у возилу, више легитимација и значки различитих полицијских синдиката и удружења, као и више комада различите муниције, дијелова оружја, ваздушно оружје, уређај за свјетлосну сигнализацију "блинкер", четири мотоцикла "Quad", мобилне телефоне и различиту документацију.

Осумњиченом С. Н. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.

