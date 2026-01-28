Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра

Извор:
Мондо.рс
28.01.2026
18:27
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Службе за сузбијање криминала, Одјељења за сузбијање привредног криминала и Полицијске управе у Зрењанину, по налогу главног јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, ухапсили су С. Н. (1977), због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела лажно представљање, недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и превара.
Сумња се да је он, лажно се представљајући као припадник Министарства унутрашњих послова и Безбједносно-информативне агенције, довео у заблуду већи број грађана, од којих је, како је до сада утврђено, прибавио противправну имовинску корист већу од 12.000.000 динара.
Здравље
Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара
Претресом просторија и возила које је осумњичени користио, полиција је пронашла опрему за давање звучне сигнализације у возилу, више легитимација и значки различитих полицијских синдиката и удружења, као и више комада различите муниције, дијелова оружја, ваздушно оружје, уређај за свјетлосну сигнализацију "блинкер", четири мотоцикла "Quad", мобилне телефоне и различиту документацију.
Осумњиченом С. Н. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
Бања Лука
3 ч0
Тенис
3 ч0
Сцена
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч11
Хроника
6 ч0
Хроника
7 ч0
Најновије
Најчитаније
21
05
21
00
21
00
20
58
20
51
Тренутно на програму