Амбасадор Русије захвалио Додику на састанку: Русија остаје пријатељ Републике Српске

Амбасадор Руске федерације у Израелу Анатоли Викторов поручио је да је захвалан предсједнику СНСД-а Милораду Додику што је нашао времена да се састане са њим.
Викторов истиче да су разговарали о бројним темама, са фокусом на пријатељске односе Русије и Републике Српске.
"Захвалан сам Додику да је нашао времена да се састане са мном, разговарали смо о много ствари, углавном о стратешким пријатељски односима Републике Српске и Русије, Срба и Руса", нагласио је Викторов.
Истиче да је потврдио подршку духу и слову Дејтона.
Састанак делегације Српске са руским амбасадором у Израелу
"Разговарали смо о ситуацији на Блиском истоку, имамо сличне ставове", поручио је Викторов.
