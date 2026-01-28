Logo
Амбасадор Русије захвалио Додику на састанку: Русија остаје пријатељ Републике Српске

28.01.2026

18:58

Милорад Додик са руским амбасадором у Израелу
Фото: АТВ

Амбасадор Руске федерације у Израелу Анатоли Викторов поручио је да је захвалан предсједнику СНСД-а Милораду Додику што је нашао времена да се састане са њим.

Викторов истиче да су разговарали о бројним темама, са фокусом на пријатељске односе Русије и Републике Српске.

"Захвалан сам Додику да је нашао времена да се састане са мном, разговарали смо о много ствари, углавном о стратешким пријатељски односима Републике Српске и Русије, Срба и Руса", нагласио је Викторов.

Истиче да је потврдио подршку духу и слову Дејтона.

Делегација Српске у Израелу

Република Српска

Састанак делегације Српске са руским амбасадором у Израелу

"Разговарали смо о ситуацији на Блиском истоку, имамо сличне ставове", поручио је Викторов.

