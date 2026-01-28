Logo
Large banner

Није свима исто: Пензије у ФБиХ расту од идућег мјесеца, ево колико ко добија

28.01.2026

16:13

Коментари:

0
паре, новац, марке
Фото: АТВ

Након што су усвојене измјене Закона о ПИО-у и осигурана средства у буџету, пензионери ће добити увећану фебруарску пензију. Измјенама закона прецизирано је прво усклађивање, односно раст пензија у фебруару и јулу. Нови прописи такођер дефинишу примања у складу са оствареним годинама рада.

Нови закон о пензијско-инвалидском осигурању ФБиХ доноси другачији модел усклађивања пензија. Омогућиће чешће и реалније прилагођавање примања пензионера расту трошкова живота и просјечних плата.

Нови закон предвиђа повећање пензија у два корака. Прво повећање од 11,6 посто већ у фебруару, а затим додатних 5,4 посто од јула, што укупно износи око 17 посто. Мирсад Терзић, предсједник Удружења пензионера УСК, каже за БХРТ да су задовољни новим измјенама и допунама закона на које су дуго чекали.

novac evri

Економија

Ограничава се плаћање готовином: Трговци ће морати провјеравати идентитет ако плаћате преко овог износа

"Та неизвјесност која је била и депресија у 2025. години прекинута је сједницом Дома народа ПС ФБиХ. Када су усвојени буџет, а посебно овај наш закон, ми смо одахнули. Сада очекујемо реализацију нових измјена и допуна. Пензионери који буду ишли у пензију од 1. јануара ове године бит ће обрачунати према уплаћеним доприносима за сваку годину. Тако да, према табели коју је Министарство рада и социјалне политике објавило, пензионери који имају од 16 до 20 година стажа имаће пензију од 431 марку, а у јуну тај износ треба да буде 460 марака", наводи Терзић.

илу-новац-29112025

Економија

Највећа плата у Српској 180.000 КМ: Ево гдје је исплаћена

Од почетка ове године пензије се обрачунавају према стварно уплаћеним доприносима, што значи да ће примања нових пензионера бити заснована на њиховом стварном радном стажу и доприносима.

Предвиђена повећања требала би донекле поправити статус пензионера, али су још увијек недовољна с обзиром на свакодневна поскупљења и трошкове живота.

Подијели:

Тагови:

Пензија

новац

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Жељка Цвијановић на састанку са Маурицијом Фрондом

БиХ

Цвијановић са новим командантом ЕУФОР-а: Стабилна безбједносна ситуација

2 ч

0
Жељка Цвијановић и Џон Гинкел

БиХ

Цвијановић и Гинкел о даљем развоју сарадње са САД

3 ч

0
Када вас Сарајево хвали, Српска треба да се забрине: Опозиција као пожељан партнер политичког Сарајева

БиХ

Када вас Сарајево хвали, Српска треба да се забрине: Опозиција као пожељан партнер политичког Сарајева

5 ч

4
Цвијановић: Мржња према Српској и подршка опозицији из Српске - само их то окупља у политичком Сарајеву

БиХ

Цвијановић: Мржња према Српској и подршка опозицији из Српске - само их то окупља у политичком Сарајеву

7 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Рубио: Разговори САД са Данском и Гренландом почињу данас

18

27

Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра

18

15

Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара

18

10

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

18

07

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner