Није свима исто: Пензије у ФБиХ расту од идућег мјесеца, ево колико ко добија

Након што су усвојене измјене Закона о ПИО-у и осигурана средства у буџету, пензионери ће добити увећану фебруарску пензију. Измјенама закона прецизирано је прво усклађивање, односно раст пензија у фебруару и јулу. Нови прописи такођер дефинишу примања у складу са оствареним годинама рада.
Нови закон о пензијско-инвалидском осигурању ФБиХ доноси другачији модел усклађивања пензија. Омогућиће чешће и реалније прилагођавање примања пензионера расту трошкова живота и просјечних плата.
Нови закон предвиђа повећање пензија у два корака. Прво повећање од 11,6 посто већ у фебруару, а затим додатних 5,4 посто од јула, што укупно износи око 17 посто. Мирсад Терзић, предсједник Удружења пензионера УСК, каже за БХРТ да су задовољни новим измјенама и допунама закона на које су дуго чекали.
"Та неизвјесност која је била и депресија у 2025. години прекинута је сједницом Дома народа ПС ФБиХ. Када су усвојени буџет, а посебно овај наш закон, ми смо одахнули. Сада очекујемо реализацију нових измјена и допуна. Пензионери који буду ишли у пензију од 1. јануара ове године бит ће обрачунати према уплаћеним доприносима за сваку годину. Тако да, према табели коју је Министарство рада и социјалне политике објавило, пензионери који имају од 16 до 20 година стажа имаће пензију од 431 марку, а у јуну тај износ треба да буде 460 марака", наводи Терзић.
Од почетка ове године пензије се обрачунавају према стварно уплаћеним доприносима, што значи да ће примања нових пензионера бити заснована на њиховом стварном радном стажу и доприносима.
Предвиђена повећања требала би донекле поправити статус пензионера, али су још увијек недовољна с обзиром на свакодневна поскупљења и трошкове живота.
