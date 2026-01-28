Цвијановић са новим командантом ЕУФОР-а: Стабилна безбједносна ситуација

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас са новим командантом ЕУФОР-а генерал-мајором Маурицијом Фрондом, у оквиру његове наступне посјете.
Цвијановићева и Фрондa размијенили су мишљења о актуелној безбједносној ситуацији у БиХ која је оцијењена стабилном.
