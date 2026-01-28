Logo
Large banner

Цвијановић са новим командантом ЕУФОР-а: Стабилна безбједносна ситуација

Извор:

АТВ

28.01.2026

16:00

Коментари:

0
Жељка Цвијановић на састанку са Маурицијом Фрондом
Фото: Предсједништво БиХ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас са новим командантом ЕУФОР-а генерал-мајором Маурицијом Фрондом, у оквиру његове наступне посјете.

Цвијановићева и Фрондa размијенили су мишљења о актуелној безбједносној ситуацији у БиХ која је оцијењена стабилном.

Трамп Доналд

Свијет

Трамп: Америчка морнарица спремна за операцију у Ирану сличну оној у Венецуели

Током састанка, српски члан Предсједништва БиХ пожељела је саговорнику добродошлицу и успјешну мисију у БиХ, саопштено је из Предсједништва БиХ.

Подијели:

Таг:

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Европа саму себе осуђује на "скупу" зависност

3 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Србија

Ево шта је утврдила инспекција у случају преминуле Милене: Имала ЦРП 350, умрла након три дана

3 ч

0
Због кокаина притворен шеф бијељинског Завода за статистику

Хроника

Због кокаина притворен шеф бијељинског Завода за статистику

3 ч

3
Три знака у којима се рађају жене које увијек пронађу разлог за осмијех

Занимљивости

Три знака у којима се рађају жене које увијек пронађу разлог за осмијех

3 ч

0

Више из рубрике

Жељка Цвијановић и Џон Гинкел

БиХ

Цвијановић и Гинкел о даљем развоју сарадње са САД

3 ч

0
Када вас Сарајево хвали, Српска треба да се забрине: Опозиција као пожељан партнер политичког Сарајева

БиХ

Када вас Сарајево хвали, Српска треба да се забрине: Опозиција као пожељан партнер политичког Сарајева

5 ч

4
Цвијановић: Мржња према Српској и подршка опозицији из Српске - само их то окупља у политичком Сарајеву

БиХ

Цвијановић: Мржња према Српској и подршка опозицији из Српске - само их то окупља у политичком Сарајеву

7 ч

3
Алдин Синановић нови в.д. директор ФУП

БиХ

Алдин Синановић именован за новог в.д. директора ФУП-а

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Рубио: Разговори САД са Данском и Гренландом почињу данас

18

27

Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра

18

15

Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара

18

10

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

18

07

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner