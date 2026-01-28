Logo
Sindikat: Vlada Srpske da zaustavi poskupljenja ili ćemo preduzeti dalje korake

28.01.2026

10:06

Синдикат: Влада Српске да заустави поскупљења или ћемо предузети даље кораке
Foto: Pixabay / igorovsyannykov

Savez sindikata Republike Srpske izrazio je zabrinutost zbog rasta cijena, posebno osnovnih životnih namirnica, usluga i komunalija, što, kako navode, direktno ugrožava životni standard.

Savez sindikata zatražio je od Vlade Republike Srpske da preduzme konkretne i efikasne mjere s ciljem zaustavljanja rasta cijena i zaštite životnog standarda.

U saopštenju se navodi da treba izvršiti hitnu analizu i korekciju cijena osnovnih proizvoda i usluga, uvesti ograničenja trgovačkih marži na njih, te uspostaviti efikasan i transparentan sistem kontrole formiranja cijena na tržištu.

Iz Saveza sindikata traže da Vlada Republike Srpske obezbijedi kontinuiran i pojačan rad inspekcijskih organa, uz javno objavljivanje rezultata izvršenih kontrola, te da se znatno povećaju novčane kazne i dosljedno sankcionišu svi subjekti koji neopravdano i spekulativno podižu cijene.

U saopštenju se podsjeća da je u pregovorima Vlade Republike Srpske sa socijalnim partnerima dogovoreno povećanje plata u ovoj godini, ali i ističe da sada postoji bojazan da se, usljed poskupljenja, to neće ni osjetiti.

"Ukoliko izostane blagovremena i efikasna reakcija, Savez sindikata Republike Srpske će u skladu sa svojom ulogom i odgovornošću, preduzimati dalje korake u zaštiti prava i interesa radnika", poručili su iz Saveza sindikata.

