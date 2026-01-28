Plenković otkrio da li će Hrvatska pristupiti Odboru za mir

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da je stav Vlade da Hrvatska u ovom trenutku ne pristupi Odboru za mir koji je formiran na inicijativu američkog predsjednika Donalda Trampa.

Plenković je rekao da se s tim u vezi danas kratko čuo sa predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem.

- S obzirom na to da je Milanović prošle sedmice nešto komunicirao da treba da se čujemo, čuli smo se kratko u vezi Odbora za mir. Moram reći da je stav Vlade da Hrvatska ne bi u ovom trenutku pristupala Odboru za mir iz niza razloga. Saopštili smo to Milanoviću. On je rekao da je on stav danas komunicirao javno i da na tu šta više da doda - rekao je Plenković, prenijela je zagrebačka N1.

Plenković je rekao da je Milanovića zvao tek pošto su juče u vezi sa Odborom za mir zauzeli stav na Vladi i da nema potrebe ni za kakvim pokrivanjima, kao i da mu ne treba nikakav asistent.

Milanović je ranije danas rekao novinarima da ga je Plenković pokušao dobiti na telefon nakon godinu dana i da sumnja da želi da kaže "ne" Odboru za mir. Za to mu je, kazao je Milanović, sada potrebna njegova podrška jer ne zna šta da radi sa tim "vrućim, gnjecavim krompirom".