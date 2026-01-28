Logo
Large banner

Plenković otkrio da li će Hrvatska pristupiti Odboru za mir

Izvor:

Tanjug

28.01.2026

15:48

Komentari:

0
Пленковић открио да ли ће Хрватска приступити Одбору за мир
Foto: Tanjug/Hina/Edvard Šušak

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da je stav Vlade da Hrvatska u ovom trenutku ne pristupi Odboru za mir koji je formiran na inicijativu američkog predsjednika Donalda Trampa.

Plenković je rekao da se s tim u vezi danas kratko čuo sa predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem.

илу-новац-29112025

Ekonomija

Najveća plata u Srpskoj 180.000 KM: Evo gdje je isplaćena

- S obzirom na to da je Milanović prošle sedmice nešto komunicirao da treba da se čujemo, čuli smo se kratko u vezi Odbora za mir. Moram reći da je stav Vlade da Hrvatska ne bi u ovom trenutku pristupala Odboru za mir iz niza razloga. Saopštili smo to Milanoviću. On je rekao da je on stav danas komunicirao javno i da na tu šta više da doda - rekao je Plenković, prenijela je zagrebačka N1.

Plenković je rekao da je Milanovića zvao tek pošto su juče u vezi sa Odborom za mir zauzeli stav na Vladi i da nema potrebe ni za kakvim pokrivanjima, kao i da mu ne treba nikakav asistent.

Облаци, киша, снијег-10012025

Društvo

Stiže opasno nevrijeme: Prijete obilne padavine i oluje sa grmljavinom

Milanović je ranije danas rekao novinarima da ga je Plenković pokušao dobiti na telefon nakon godinu dana i da sumnja da želi da kaže "ne" Odboru za mir. Za to mu je, kazao je Milanović, sada potrebna njegova podrška jer ne zna šta da radi sa tim "vrućim, gnjecavim krompirom".

Podijeli:

Tagovi:

Andrej Plenković

Hrvatska

Odbor za mir

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

Region

Urušila se ogromna skela u Zagrebu, snimak postao viralan

2 h

0
Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

Republika Srpska

Cvijanović: Neka živi prijateljstvo Republike Srpske i Izraela, kao i srpskog i jevrejskog naroda

3 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Evropa samu sebe osuđuje na "skupu" zavisnost

3 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Srbija

Evo šta je utvrdila inspekcija u slučaju preminule Milene: Imala CRP 350, umrla nakon tri dana

3 h

0

Više iz rubrike

Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

Region

Urušila se ogromna skela u Zagrebu, snimak postao viralan

2 h

0
Весна Медница и њен син осуђени на 10 година робије

Region

Vesna Mednica i njen sin osuđeni na 10 godina robije

3 h

0
Банковна картица, Мастеркард

Region

Mislio da je osvojio nagradu, a onda je shvatio da je pokraden

4 h

0
Уставни суд укинуо нерадну недјељу

Region

Ustavni sud ukinuo neradnu nedjelju

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Lažno se predstavljao kao pripadnik MUP-a i ojadio ljude za preko 100.000 evra

18

15

Ljudi koji ostaju budni do kasno imaju veći rizik od srčanog i moždanog udara

18

10

Eko toplane: Nismo glavni izvor zagađenja vazduha

18

07

"Srbi, sakrijte se iza kauča, vaš Đoković je istrošen i gotov": Britanac udario na Novaka kao niko do sada

17

54

Pjevač tvrdi da mu je Mina Kostić ukrala 500 evra: ''Ščepala je pare''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner