Vesna Mednica i njen sin osuđeni na 10 godina robije

vijesti.me

28.01.2026

14:58

Весна Медница и њен син осуђени на 10 година робије
Foto: screenshot

Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica prvostepeno je osuđena na 10 godina, saopštila je predsjednica vijeća Višeg suda u Podgorici sudija Vesna Kovačević.

Tužilaštvo tražilo po 20 godina zatvora

Medenicin sin, Miloš Medenica, osuđen je takođe na 10 godina.

Specijalni tužioci Jovan Vukotić i Vukas Radonjić prilikom iznošenja završnih riječi tražili da se Miloš i Vesna Medenica kazne na po dvadeset godina zatvora i da im se izreknu novčane kazne u iznosu od po 100.000 evra čime bi se, kako su kazali, poslala poruka crnogorskom društvu, ali i Evropskoj uniji da se bavljenje kriminalom ne isplati.

SDT: Kriminalna organizacija imala uticaj na sudsku vlast

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) smatra da su sprovedeni dokazi "nedvosmisleno ukazuju" da je kriminalna organizacija Miloša Medenice imala uticaj na sudsku vlast i druge važne društvene činioce, što se, kako navode, zaključuje iz SKY dokaza, mjera tajnog nadzora, telefonskih komunikacija bivše šefice pravosuđa, svjedočkih iskaza ali i zapisnikom o pretresu kuće Vesne Medenice, prenose Vijesti.

ustavni sud3

Republika Srpska

Ustavni sud Srpske: Stanivuković prisvojio nadležnost koja mu ne pripada

Advokati odbrane zatražili su oslobađajuću presudu za optužene.

Završna riječ Vesne Medenice

Vesna Medenica je tokom iznošenja završne riječi rekla da je za Crnu Goru spremna i život dati, ali obraz "nikad i nikome".

Osim Vesne i Miloša Medenice, optuženi su i Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić i Milica Vlahović Milosavljević, kojoj se sudi u odvojenom postupku. Optužnicom je obuhvaćena i Bakočeva firma “Kopad kompani” iz Nikšića.

Specijalno državno tužilaštvo ih tereti za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja, navode Vijesti.

Vesna Medenica

