Kremlj: Evropa samu sebe osuđuje na "skupu" zavisnost

28.01.2026

15:25

Moskva/Kremlj
Evropa, planirajući zabranu uvoza ruskog gasa počev od 2027. godine, osuđuje sebe na zavisnost od malog broja energetskih izvora, pre svega od Sjedinjenih Država, koji prodaju gas po visokim cenama, izjavio je Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsjednika.

"To je njihov problem. Oduvijek su govorili o diverzifikaciji sopstvenog snabdijevanja gasom, a sada efikasno ograničavaju svoju diverzifikaciju. Odbacuju najkonkurentniji ruski gas iz cjevovoda ili tečni prirodni gas, koji učestvuje na konkurentnom globalnom tržištu u snabdijevanju energentima", istakao je Peskov, komentarišući planove Evrope da prestane da kupuje ruski gas počev od 2027. godine.

Sjedinjene Države, primjetio je, "prodaju gas po visokim cijenama".

Цвијановић-Гинкел

BiH

Cvijanović i Ginkel o daljem razvoju saradnje sa SAD

Odbacivanjem ruskog gasa, Evropljani osuđuju sebe na zavisnost prije svega od Vašingtona, zaključio je Peskov.

Savjet Evropske unije usvojio je u ponedeljak potpunu zabranu uvoza ruskog prirodnog tečnog gasa od 1. januara 2027. godine i gasa preko gasovoda od 30. septembra 2027. godine.

Belgijski premijer Bart de Vever izjavio je na forumu u Davosu da je zahtjev američkog predsjednika Donalda Trampa za Grenlandom pokrenuo pitanja o dostojanstvu Evrope, koja je spremna da bude "zadovoljni vazal" SAD, a ne "srećni rob". On je napomenuo da su do sada Evropljani bili "popustljivi" prema Vašingtonu i pokušavali da udovolje predsjedniku u Bijeloj kući, posebno kroz carine, kako bi obezbijedili njegovu podršku u sukobu protiv Rusije u Ukrajini.

U Moskvi su više puta saopštavali da je Zapad napravio ozbiljnu grešku, odustavši od kupovine energenata od Rusije: na taj način će pasti u još veću zavisnost zbog povećanih cijena, jer će se nabavke nastaviti, ali sada već preko posrednika.

