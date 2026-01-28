Zvanično: U penziju sa 70 godina

Danska je odlučila da će njeni građani moći da se penzionišu sa 70 godina. U međuvremenu, radnici u drugim zemljama EU i dalje mogu da se penzionišu sa 60 godina.

Starosna granica za odlazak u penziju u Njemačkoj će se postepeno povećavati na 67 godina do 2031. godine. Samo nekoliko grupa moći će da se penzioniše prije 67. godine.

Većina ljudi u Njemačkoj može se penzionisati prevremeno samo sa smanjenom penzijom, najranije sa 63 godine.

Ono o čemu se u Njemačkoj samo raspravlja već je realnost u drugim zemljama – još viša starosna granica za penzionisanje, prenosi portal Biznis.

Danska odlučila o penziji

Danska je odlučila da će njeni građani moći da se penzionišu tek sa 70 godina. Svako ko je rođen poslije 31. decembra 1970. godine moći će da se penzioniše tek sa 70 godina. Danska je tako rekorder sa ovom starosnom granicom za penzionisanje.

Kolika je starosna granica za penzionisanje u drugim zemljama EU?

U nekim zemljama postoje razlike u starosnoj granici za penzionisanje između muškaraca i žena:

u nekim zemljama žene mogu da se penzionišu već sa 60 godina.

Belgija – Od 67, postepeno povećanje do 2030.

BiH – Nema jedinstvene starosne granice za penzionisanje, između 60 i 65, što zavisi od različitih faktora

Bugarska – Postepeno povećanje starosti za žene na 63, za muškarce na 65

Danska – Od 70, prilagođeno očekivanom životnom vijeku

Njemačka – Od 67, postepeno povećanje starosti za penzionisanje do 2031.

Estonija – Postepeno povećanje na 65 do 2026.

Finska – 65

Francuska – 64

Grčka – Od 62

Irska – Postepeno povećanje starosti na 68 do 2028.

Italija – 67, povećanje povezano sa očekivanim životnim vijekom

Hrvatska – Penzionisanje sa 65 godina za muškarce, povećanje na 65 za žene do 2029.

Letonija – Povećanje na 65 do 2026.

Litvanija – Regionalne razlike, između 63 i 65

Luksemburg – Od 65

Holandija – Od 67 godina povezano sa životnim vijekom

Mađarska – 65 godina Od 60 do 70 godina

Norveška – Od 67 godina

Austrija – 61 godina za žene, 65 godina za muškarce

Poljska – Žene od 60 godina, muškarci od 65 godina

Portugalija – Od 66 godina

Rumunija – Žene od 61 godine, muškarci od 65 godina

Srbija – Žene od 63,5 godina, muškarci od 65 godina

Slovačka – Od 64 godine

Slovenija – Postepeno povećanje: 62 godine sa 40 godina radnog staža, 67 godina sa najmanje 15 godina radnog staža

Španija – Postepeno povećanje na 67 godina do 2027. godine

Švedska – Od 66 godina, sa smanjenjem sa 62 godine

Češka – 65 godina

Sistemi nisu jedinstveni

Poređenje koje su napravili nemački mediji pokazuje da penzioni sistemi u Evropi nisu ni blizu jedinstveni. Na primjer, neke zemlje imaju različite starosne granice za penzionisanje za muškarce i žene. Dužina vremena koje radnici moraju da uplaćuju u penzione fondove kako bi se kvalifikovali za penziju takođe znatno varira.

U nekim zemljama EU određene grupe mogu da se penzionišu ranije, starosna granica za penzionisanje se postepeno prilagođava. U većini zemalja prevremeno penzionisanje je moguće uz popuste, a postoje i posebni propisi za dugoročno osigurane osobe. Međutim, ne postoje samo velike razlike u starosnoj granici za penzionisanje, već i očigledne razlike u iznosima penzija.