Zvanično: U penziju sa 70 godina

28.01.2026
14:07
Komentari:0
Danska je odlučila da će njeni građani moći da se penzionišu sa 70 godina. U međuvremenu, radnici u drugim zemljama EU i dalje mogu da se penzionišu sa 60 godina.
Starosna granica za odlazak u penziju u Njemačkoj će se postepeno povećavati na 67 godina do 2031. godine. Samo nekoliko grupa moći će da se penzioniše prije 67. godine.
Većina ljudi u Njemačkoj može se penzionisati prevremeno samo sa smanjenom penzijom, najranije sa 63 godine.
Ono o čemu se u Njemačkoj samo raspravlja već je realnost u drugim zemljama – još viša starosna granica za penzionisanje, prenosi portal Biznis.
Danska je odlučila da će njeni građani moći da se penzionišu tek sa 70 godina. Svako ko je rođen poslije 31. decembra 1970. godine moći će da se penzioniše tek sa 70 godina. Danska je tako rekorder sa ovom starosnom granicom za penzionisanje.
U nekim zemljama postoje razlike u starosnoj granici za penzionisanje između muškaraca i žena:
u nekim zemljama žene mogu da se penzionišu već sa 60 godina.
Poređenje koje su napravili nemački mediji pokazuje da penzioni sistemi u Evropi nisu ni blizu jedinstveni. Na primjer, neke zemlje imaju različite starosne granice za penzionisanje za muškarce i žene. Dužina vremena koje radnici moraju da uplaćuju u penzione fondove kako bi se kvalifikovali za penziju takođe znatno varira.
U nekim zemljama EU određene grupe mogu da se penzionišu ranije, starosna granica za penzionisanje se postepeno prilagođava. U većini zemalja prevremeno penzionisanje je moguće uz popuste, a postoje i posebni propisi za dugoročno osigurane osobe. Međutim, ne postoje samo velike razlike u starosnoj granici za penzionisanje, već i očigledne razlike u iznosima penzija.
