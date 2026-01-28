Logo
Milioni u Njemačkoj imaće manje plate - čak 164 evra manje na mjesec

Feniks magazin

28.01.2026

11:02

Милиони у Њемачкој имаће мање плате - чак 164 евра мање на мјесец
Foto: Pixabay

Tokom narednih deset godina u Njemačkoj bi doprinosi za zdravstveno osiguranje, dugotrajnu njegu, penzijsko i osiguranje za slučaj nezaposlenosti mogli da porastu na čak 50 odsto bruto plate – i za radnike i za poslodavce. Ovo pokazuje prognoza Instituta IGES, urađena za zdravstvenu osiguravajuću kuću DAK.

Trenutno se na doprinose za socijalno osiguranje izdvaja 42,7 odsto bruto zarade, pri čemu poslodavci snose polovinu tog iznosa, navode njemački mediji. Kada se na to dodaju i porezi, jasno je da bi – ukoliko Vlada ne preduzme ozbiljne mjere – milioni zaposlenih do 2035. godine mogli da imaju znatno manje novca u džepu, jer će doprinosi nastaviti ubrzano da rastu.

Koliko će radnici plaćati više?

Radnik sa bruto platom od 2.500 evra trenutno izdvaja 533,75 evra mjesečno za socijalne doprinose. Prema procjenama, taj iznos bi mogao da poraste na 625 evra, što znači 91,25 evra više mjesečno, odnosno 1.095 evra godišnje.

Kod bruto plate od 3.500 evra, povećanje bi iznosilo 127,75 evra mjesečno, odnosno 1.533 evra godišnje.

Евро

Svijet

Nude milion evra za samo jednu informaciju

Zaposleni sa 4.500 evra bruto mjesečno morali bi da plaćaju čak 164,25 evra više svakog mjeseca, što na godišnjem nivou iznosi 1.971 evro dodatnih troškova.

Kako doprinosi rastu, neto plate se smanjuju, upozoravaju stručnjaci.

„Posljednji znak za uzbunu“

"Ovaj dramatičan razvoj događaja mora biti poslednje ozbiljno upozorenje svima uključenima da se hitno i odlučno krene u neophodne reforme", izjavio je za nemačke medije izvršni direktor DAK-a Andreas Storm.

Prijedlog: veći porezi, manje troškova

Storm predlaže da se u kratkom roku zakonski ograniče rashodi u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja, tako da ne rastu brže od prihoda. Nakon toga, smatra da bi PDV na lekove trebalo smanjiti, dok bi poreze na duvan i alkohol trebalo povećati. Kao posljednji korak, potrebne su i strukturne reforme, prije svega u bolničkom sistemu, kako bi se ostvarile dugoročne uštede.

Ogroman finansijski manjak

Autori studije procenjuju da će već do 2027. godine u sistemu zakonskog zdravstvenog osiguranja nastati deficit od skoro 12 milijardi evra, dok će za osiguranje dugotrajne nege biti potrebno dodatnih 5,5 milijardi evra.

Ukupno – 17 milijardi evra.

Odakle novac?

Stručnjaci otvoreno kritikuju poteze njemačke Vlade:

"Mjere finansiranja koje je Vlada nedavno usvojila mogu kratkoročno pomoći, ali same po sebi nisu dovoljne da obezbijede srednjoročno i dugoročno smanjenje doprinosa", poručuju autori studije.

(Feniks)

