Umro Rado Vidošić

Vidošić je poznati trener u Australiji. Ima hrvatsko porijeklo, ali je proveo čitav život u ovoj zemlji i sa uspjehom je dugi niz godina vodio Melburn Viktori i Brizbejn Ror.

Iskusni trener imao vodio je bitku sa kancerom koju je izgubio, a bolnu vijest objavio je njegov sin:

-Sa slomljenim srcem dijelim da je moj otac preminuo nakon borbe sa rakom. Nosiću tvoju mudrost u svojim koracima i tvoju snagu u svom srcu. Zauvijek moj heroj. Volim te, Tata - posljednju riječ napisao je na jeziku poznatom na Balkanu.

Vidošić je posljednjih godina radio i sa ženskim kategorijama, radio je u Brajtonu. U karijeri je bio i pomoćnig Angea Postekoglua, bivšeg trenera Totenhema, Seltika i Notingem Foresta. Bio je dio njegovog stručnog štaba u Brizbejnu.

(telegraf)