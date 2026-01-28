Umro Rado Vidošić

Izvor:
Rado Vidošić, legendarni trener australijskog prvenstva preminuo je u 64. godini.
Vidošić je poznati trener u Australiji. Ima hrvatsko porijeklo, ali je proveo čitav život u ovoj zemlji i sa uspjehom je dugi niz godina vodio Melburn Viktori i Brizbejn Ror.
Iskusni trener imao vodio je bitku sa kancerom koju je izgubio, a bolnu vijest objavio je njegov sin:
-Sa slomljenim srcem dijelim da je moj otac preminuo nakon borbe sa rakom. Nosiću tvoju mudrost u svojim koracima i tvoju snagu u svom srcu. Zauvijek moj heroj. Volim te, Tata - posljednju riječ napisao je na jeziku poznatom na Balkanu.
Vidošić je posljednjih godina radio i sa ženskim kategorijama, radio je u Brajtonu. U karijeri je bio i pomoćnig Angea Postekoglua, bivšeg trenera Totenhema, Seltika i Notingem Foresta. Bio je dio njegovog stručnog štaba u Brizbejnu.
