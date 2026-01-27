Andrija Živković bez riječi rasplakao fudbalski svijet

Najmanje sedam navijača PAOK-a izgubilo je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumuniji.

Do nesreće je došlo u blizini Temišvara, oko 80 kilometara od granice sa Srbijom, prenose rumunski mediji.

Kako se navodi, još tri osobe su povrijeđene.

Ovim povodom oglasio se srpski reprezentativac i as PAOK-a Andrija Živković, podijelivši tužnu fotografiju na svom Instagramu.

On je objavio crnu fotografiju sa svijećom uz grb PAOK-a i bez riječi rasplakao fudbalski svijet.