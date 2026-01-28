Logo
Osuđen d‌ječak (14) koji je planirao da zapali ministarstvo

28.01.2026

10:21

Осуђен д‌јечак (14) који је планирао да запали министарство
Četrnaestogodišnji d‌ječak iz Tverske oblasti osuđen je na sedam godina zatvora nakon što su ruske bezbjednosne službe otkrile da je, prema navodima tužilaštva, planirao paljevinu zgrade ruskog Ministarstva odbrane.

Presuda je donesena jer je, prema navodima, d‌jelovao po nalogu ukrajinske terorističke organizacije zabranjene u Rusiji, saopštio je Centar za odnose s javnošću Federalne službe bezbjednosti (FSB), prenosi TASS.

Prema izvještaju Istražnog komiteta, tinejdžer je putem Telegrama stupio u kontakt s pripadnikom organizacije, izvršio izviđanje lokacije i pripremio tri Molotovljeva koktela.

Napad je trebalo da bude izveden 8. maja 2025. godine, uoči Dana pobjede, ali je mladić uhapšen prije nego što je uspio da zapali zgradu vojnog registracionog od‌jeljenja.

Tužilaštvo Tverske oblasti saopštilo je da je proglašen krivim za pripremu terorističkog čina i učešće u aktivnostima terorističke organizacije.

