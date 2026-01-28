Rekordni toplotni talas zahvatio Australiju, bukte šumski požari

Rekordni toplotni talas zahvatio je jugoistok Australije peti dan zaredom, izazivajući šumske požare i velike poremećaje u elektroenergetskoj mreži.

Toplotni talas je posebno ozbiljan u Viktoriji, drugoj najnaseljenijoj državi Australije, gdje se bilježe najviše temperature od šumskih požara "Crne subote" 2009. godine, kada su poginule 173 osobe, prenosi Rojters.

Vlasti su navele da se toplotni talas vjerovatno neće smiriti do vikenda.

"Sada smo u petom danu intenzivnog toplotnog talasa u Viktoriji i počinjemo da vidimo posljedice. Upozorenje na ekstremne vrućine i dalje je na snazi, a očekujemo ukupno osam dana jakog do ekstremnog intenziteta toplotnog talasa", rekao je komesar za vanredne situacije Viktorije, Tim Vibuš.

Meteorolog Australijskog biroa za meteorologiju Dejvid Krok izjavio je da je vrućina uzrokovana klimatskim promjenama i opisao je temperature kao "veoma neobične".

"Ozbiljnost ovog toplotnog talasa uporediva je sa januarskim toplotnim talasom iz 2009. i 1939. godine. Podaci pokazuju dugoročno povećanje učestalosti i intenziteta toplotnih talasa, posebno od 2000. godine zbog klimatskih promena", dodao je Krok.

U Viktoriji je juče oboren niz temperaturnih rekorda, sa oko 20 meteoroloških stanica koje su zabilježile ili rekorde svih vremena, ili pad januarskih rekorda.

Gradovi u regionu Mali dostigli su maksimalnu temperaturu od 48,9 stepeni Celzijusa, što je najviša temperatura ikada zabilježena u državi.

U središnjoj Viktoriji uslovi su se danas delimično smirili, dok su u gornjem zapadnom regionu države Novi Južni Vels i jugozapadnoj Kvinslend oblasti temperature i dalje prelazile 48 stepeni do kasnog popodneva.

Oko 11.000 objekata bilo je bez struje u Viktoriji, u poređenju sa 105.000 dan ranije.

Vatrogasci se bore sa šest velikih požara, od kojih su tri van kontrole.

Požar na reci Karlajl u regionu Otvejs zahvatio je više od 11.000 hektara i uništio je najmanje 16 zgrada.

"Ovaj požar je daleko od završetka. Na početku smo leta. Videćemo ponovnu pojavu vetrova mnogo pre nego što se požar potpuno obuzda", rekao je glavni vatrogasni službenik Viktorije, Kris Hardman.

Mnoge zajednice i dalje se oporavljaju od velikih šumskih požara na početku januara, takođe izazvanih jakim toplotnim talasom.

Do sada je izgubljeno više od 400 domova i oko 400.000 hektara zemljišta.

(sputnik srbija)