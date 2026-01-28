Logo
U kojim godinama ljudi drastično stare: Ovi periodi su prekretnice

Izvor:

Kliks

28.01.2026

10:51

Komentari: 0

0
У којим годинама људи драстично старе: Ови периоди су прекретнице
Foto: Unsplash

Proces starenja se razlikuje od osobe do osobe. Neki ranije uoče znakove starenja, uključujući sijedu kosu i bore, dok drugi izgledaju mladoliko i u poznim godinama. Međutim, istraživanje je utvrdilo dva specifična perioda u kojima naglo starimo.

Analizirane su značajne promjene poput mogućnosti "prerade" alkohola i kofeina, metabolizma i vjerovatnoće razvoja kardiovaskularnih bolesti, koje se događaju po "nelinearnim obrascima, a ne kao postepeni proces.

Tim na Medicinskom fakultetu Stanford pratio je preko 135.000 bioloških markera kod 108 osoba tokom nekoliko godina. Istraživanje, koje je vodio Michael Snyder, šef katedre za genetiku, otkrilo je da se 81 posto molekula povezanih sa starenjem mijenja po nelinearnim obrascima.

64c375a31e326 Zemlja

Nauka i tehnologija

Na arheološkoj iskopini u Grčkoj pronađene drvene alatke stare oko 430.000 godina

Umjesto da stalno napreduje, molekularna aktivnost je doživjela brze promjene u dvije definirane dobi: 44 i 60 godina. Rezultati istraživanja objavljeni su u stručnom magazinu Nature Aging.

Iako istraživanje nije identificiralo potencijalni uzrok promjena, dodaje se da promjene načina života u ova dva životna perioda mogu igrati ulogu.

Konzumacija alkohola obično se povećava u srednjim godinama, kao i stres, dok kvalitet sna obično opada s godinama, a to može imati negativan utjecaj na kardiovaskularni i imunološki sistem.

