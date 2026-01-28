Logo
Iskra (43) otela sina ispred vrtića, policija traga za njima: "Opasna je po sebe i druge"

Foto: Markus Spiske/Pexels

Berlinska policija traga za Iskrom Pavlinovom Danovom (43) i njenim sinom Erikom Leonardom Rajanom Danovim (7), koji se vode kao nestali od ponedeljka ujutru.

Prema saopštenju policije, majka je sa djetetom nestala oko 8.40 časova, nakon što je dječaka čekala ispred vrtića. Nakon toga, njih dvoje su se udaljili u nepoznatom pravcu, a od tada im se gubi svaki trag. Tačna lokacija nestanka u Berlinu nije objavljena

Policija upozorava da je situacija posebno osjetljiva i potencijalno opasna. Iskra Pavlinova Danova trenutno nema starateljstvo nad djetetom, a nadležni navode da postoje ozbiljne sumnje da se nalazi u stanju teške mentalne krize. Ne isključuje se mogućnost da predstavlja opasnost po sebe ili druge.

Nestala žena je visoka između između 160 i 170 centimetara, govori njemački jezik i posljednji put je viđena u tamnoplavoj zimskoj jakni. Za sada nema dodatnih informacija o njenom kretanju ili mjestu boravka.

Sedmogodišnji Erik Leonard Rajan Danov visok je oko 120 centimetara, ima kratku smeđu kosu i u trenutku nestanka bio je obučen u svetle farmerke, plavo-žuti džemper, svetloplavu jaknu i na glavi kapu.

Berlinska policija objavila je fotografije majke i djeteta i apelovala na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije ili uoče nestale osobe, odmah kontaktiraju nadležne službe.

