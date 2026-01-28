Podignuta optužnica protiv gradonačelnika Budimpešte

Izvor:
SRNA
28.01.2026
10:52
Mađarski tužioci saopštili su da su podigli optužnicu protiv gradonačelnika Budimpešte Gergelja Karačonja zbog uloge u organizovanju demonstracija podrške pravima LGBT zajednice.
Tužioci su zatražili da se Karačonj kazni bez suđenja, javio je Rojters.
Desetine hiljada demonstranata marširale su Budimpeštom 28. juna, uprkos zabrani policije. Marširanje u znak podrške LGBT zajednici pretvorilo se u velike demonstracije protiv vlasti Mađarske.
