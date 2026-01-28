Logo
Podignuta optužnica protiv gradonačelnika Budimpešte

Izvor:

SRNA

28.01.2026

10:52

Подигнута оптужница против градоначелника Будимпеште
Foto: Unsplash

Mađarski tužioci saopštili su da su podigli optužnicu protiv gradonačelnika Budimpešte Gergelja Karačonja zbog uloge u organizovanju demonstracija podrške pravima LGBT zajednice.

Tužioci su zatražili da se Karačonj kazni bez suđenja, javio je Rojters.

Desetine hiljada demonstranata marširale su Budimpeštom 28. juna, uprkos zabrani policije. Marširanje u znak podrške LGBT zajednici pretvorilo se u velike demonstracije protiv vlasti Mađarske.

