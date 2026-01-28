Logo
Large banner

Siner bolji od Šeltona, sa Đokovićem za finale Australije

Izvor:

ATV

28.01.2026

11:55

Komentari:

0
Jannik Sinner (Janik Siner) Ben Shelton (Ben Šelton) igraju četvrtfinale Australijan opena 2026 rezultat meča
Foto: Tanjug/AP/Aaron Favila

Janik Siner u polufinalu Australijan opena igraće protiv Novaka Đokovića nakon što je savladao Bena Šeltona sa 3:0 u setovima (6:3, 6:4, 6:4)

Prvi set pun brejk šansi

Siner je školski stigao do prvog seta. Iako je njegovom servisu povremeno prijetio Šelton, Siner je igrao strpljivo, a šansu je dočekao u četvrtom gemu kada pravi brejk i dolazi do prednosti od 3:1.

Prijetio je Siner i u narednom servis gemu Šeltona, ali je propustio čak tri brejk lopte. Na kraju je zadržao brejk razlike i prvi set završio sa 6:3.

Лорензо Музети

Tenis

ŠOK! Muzeti predao, Đoković u polufinalu!

U prvom setu bilo je čak osam brejk lopti, ali je samo jedna iskorištena.

Drugi set: Siner iskoristio prvu priliku

Odmjereno je krenulo i u drugom setu, iako je Šelton nastavio sa napadom na Sinerov servis. Polako je igrao Italijan, a onda u trećem gemu dobio je prvi šansu za brejk i odmah je iskoristio i poveo sa 2:1.

australian open

Tenis

Ogroman skandal na Australijan openu: Trener bio u vezi sa djevojčicom

U odbrani brejka Šelton je krenuo agresivno i stigao do tri brejk ponude, ali ih je sve propustio. Siner je potvrdio brejk i ovaj set priveo kraju bez pretjeranih problema.

Treći set Siner u finišu do brejka

Treći set se igrao nešto tvrđe, bez nepotrebnog zalijetanja. Siner je prijetio na servis Šeltona, ali priliku je iskoristio tek u finišu kada dolazi do prednosti od 5:4. Uslijedio je rutinski servis Italijana za treći set i plasman u polufinale.

Janik Siner će u petak igrati protiv Novaka Đokovića polufinale Australijan opena.

Podijeli:

Tagovi:

Janik Siner

Siner Šelton

Australijan open 2026

Ben Šelton

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новак Ђоковић Аустралијан опен

Tenis

Đoković "zagrmio": Osjećam izostanak poštovanja; Zaboravili ste 15 godina dominacije?

1 h

1
muzeti predao djokovic rezultat bio 2:0 za italijana

Tenis

"U tom momentu sam shvatio da nešto nije u redu": Muzeti otkrio zašto je morao da preda meč Đokoviću

2 h

0
Novak Djokovic plasirao se u polufinale Australijan open nakon što je Lorenco Muzeti predao meč dok je imao rezultat 2:0

Tenis

Đoković: Danas sam trebao biti poražen, hvala Bogu

4 h

3
Поклонио поен који нико није видио: Новак Ђоковић пришао судији и показао какав је господин

Tenis

Poklonio poen koji niko nije vidio: Novak Đoković prišao sudiji i pokazao kakav je gospodin

4 h

0

Više iz rubrike

Новак Ђоковић Аустралијан опен

Tenis

Đoković "zagrmio": Osjećam izostanak poštovanja; Zaboravili ste 15 godina dominacije?

1 h

1
muzeti predao djokovic rezultat bio 2:0 za italijana

Tenis

"U tom momentu sam shvatio da nešto nije u redu": Muzeti otkrio zašto je morao da preda meč Đokoviću

2 h

0
Novak Djokovic plasirao se u polufinale Australijan open nakon što je Lorenco Muzeti predao meč dok je imao rezultat 2:0

Tenis

Đoković: Danas sam trebao biti poražen, hvala Bogu

4 h

3
Поклонио поен који нико није видио: Новак Ђоковић пришао судији и показао какав је господин

Tenis

Poklonio poen koji niko nije vidio: Novak Đoković prišao sudiji i pokazao kakav je gospodin

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

16

Iskra (43) otela sina ispred vrtića, policija traga za njima: "Opasna je po sebe i druge"

12

08

Izgorjela picerija, nema povrijeđenih!

11

56

Umro Rado Vidošić

11

56

Detalji užasa u Sokocu: Mužu prerezala vrat, pa prijavila da ga je ”zaklala”

11

55

Siner bolji od Šeltona, sa Đokovićem za finale Australije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner