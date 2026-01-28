Siner bolji od Šeltona, sa Đokovićem za finale Australije

Janik Siner u polufinalu Australijan opena igraće protiv Novaka Đokovića nakon što je savladao Bena Šeltona sa 3:0 u setovima (6:3, 6:4, 6:4)

Prvi set pun brejk šansi

Siner je školski stigao do prvog seta. Iako je njegovom servisu povremeno prijetio Šelton, Siner je igrao strpljivo, a šansu je dočekao u četvrtom gemu kada pravi brejk i dolazi do prednosti od 3:1.

Prijetio je Siner i u narednom servis gemu Šeltona, ali je propustio čak tri brejk lopte. Na kraju je zadržao brejk razlike i prvi set završio sa 6:3.

U prvom setu bilo je čak osam brejk lopti, ali je samo jedna iskorištena.

Drugi set: Siner iskoristio prvu priliku

Odmjereno je krenulo i u drugom setu, iako je Šelton nastavio sa napadom na Sinerov servis. Polako je igrao Italijan, a onda u trećem gemu dobio je prvi šansu za brejk i odmah je iskoristio i poveo sa 2:1.

U odbrani brejka Šelton je krenuo agresivno i stigao do tri brejk ponude, ali ih je sve propustio. Siner je potvrdio brejk i ovaj set priveo kraju bez pretjeranih problema.

Treći set Siner u finišu do brejka

Treći set se igrao nešto tvrđe, bez nepotrebnog zalijetanja. Siner je prijetio na servis Šeltona, ali priliku je iskoristio tek u finišu kada dolazi do prednosti od 5:4. Uslijedio je rutinski servis Italijana za treći set i plasman u polufinale.

Janik Siner će u petak igrati protiv Novaka Đokovića polufinale Australijan opena.