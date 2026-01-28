Tramp: Američka mornarica spremna za operaciju u Iranu sličnu onoj u Venecueli

Izvor:
Flota brodova Ratne mornarice SAD, predvođena nosačem aviona "Abraham Linkoln", spremna je za operaciju u Iranu sličnu onoj koja je izvršena u Venecueli, poručio je američki predsjednik Donald Tramp.
On je na mreži Socijalna istina napisao da se radi o floti koja je veća od one koja je poslata u Venecuelu u operaciju koja je rezultirala hapšenjem predsjednika Nikolasa Madura.
Tramp je izrazio nadu da će vlasti Irana "brzo doći za pregovarački sto" i da će pregovarati o poštenom sporazumu, koji podrazumijeva odustajanje Teherana od nuklearnog oruža i koji će biti dobar za sve strane.
- Vrijeme ističe i zaista je ključno! - naveo je Tramp.
Američki lider podjetio je da su SAD u junu prošle godine ponudile Iranu sporazum o nuklearnom programu, ali je Teheran to odbio i zato je Vašington izvršio napade na nuklearna postrojenja u Iranu.
- Sljedeći napad biće mnogo gori! Nemojte da se ponovi - zaprijetio je Tramp.
