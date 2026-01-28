Logo
Large banner

Tramp: Američka mornarica spremna za operaciju u Iranu sličnu onoj u Venecueli

Izvor:

SRNA

28.01.2026

15:09

Komentari:

0
Трамп амерички предсједник
Foto: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Flota brodova Ratne mornarice SAD, predvođena nosačem aviona "Abraham Linkoln", spremna je za operaciju u Iranu sličnu onoj koja je izvršena u Venecueli, poručio je američki predsjednik Donald Tramp.

On je na mreži Socijalna istina napisao da se radi o floti koja je veća od one koja je poslata u Venecuelu u operaciju koja je rezultirala hapšenjem predsjednika Nikolasa Madura.

Столица-вјежбање

Zdravlje

Tri vježbe zbog kojih ćete do proljeća biti u top formi

Tramp je izrazio nadu da će vlasti Irana "brzo doći za pregovarački sto" i da će pregovarati o poštenom sporazumu, koji podrazumijeva odustajanje Teherana od nuklearnog oruža i koji će biti dobar za sve strane.

- Vrijeme ističe i zaista je ključno! - naveo je Tramp.

Američki lider podjetio je da su SAD u junu prošle godine ponudile Iranu sporazum o nuklearnom programu, ali je Teheran to odbio i zato je Vašington izvršio napade na nuklearna postrojenja u Iranu.

Весна Меденицa

Region

Vesna Mednica i njen sin osuđeni na 10 godina robije

- Sljedeći napad biće mnogo gori! Nemojte da se ponovi - zaprijetio je Tramp.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Iran

Venecuela

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

pronadjeno tijelo u miljacki

Hronika

Uznemirujući prizori u Sarajevu: U koritu Miljacke pronađeno tijelo

48 min

0
Зашто је онлајн упознавање један од најбољих начина да пронађете партнера

Zanimljivosti

Zašto je onlajn upoznavanje jedan od najboljih načina da pronađete partnera

55 min

0
Сутра почиње поновљено суђење Кецмановићима

Srbija

Sutra počinje ponovljeno suđenje Kecmanovićima

58 min

0
Други тенисер свијета, Италијан Јаник Синер пласирао се данас у четвртфинале Отвореног првенства Аустралије, пошто је побиједио сународника Лучана Дардерија са 6:1, 6:3, 7:6.

Tenis

Siner o Đokoviću: "Nesrećan slučaj"

1 h

0

Više iz rubrike

Званично: У пензију са 70 година

Svijet

Zvanično: U penziju sa 70 godina

1 h

0
камиони из србије блокирали границе

Svijet

EU prvi put razmatra posebnu vizu za vozače kamiona: Da li se nazire kraj agonije

2 h

0
Искра (43) отела сина испред вртића, полиција трага за њима: "Опасна је по себе и друге"

Svijet

Iskra (43) otela sina ispred vrtića, policija traga za njima: "Opasna je po sebe i druge"

3 h

0
Милиони у Њемачкој имаће мање плате - чак 164 евра мање на мјесец

Svijet

Milioni u Njemačkoj imaće manje plate - čak 164 evra manje na mjesec

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

45

Stiže opasno nevrijeme: Prijete obilne padavine i oluje sa grmljavinom

15

39

Urušila se ogromna skela u Zagrebu, snimak postao viralan

15

34

Cvijanović: Neka živi prijateljstvo Republike Srpske i Izraela, kao i srpskog i jevrejskog naroda

15

25

Kremlj: Evropa samu sebe osuđuje na "skupu" zavisnost

15

20

Evo šta je utvrdila inspekcija u slučaju preminule Milene: Imala CRP 350, umrla nakon tri dana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner