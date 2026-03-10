Juventus spremio sraman ugovor za Vlahovića

Juventus je odlučio da Dušanu Vlahoviću ponudi kratkoročan ugovor sa skoro upola manjom platom nego što je garantovao prošli ugovor.

Prema pisanjima italijanskog fudbalskog insajdera Nikole Skire, Vlahović će dobiti ugovor prema kom će zarađivati sedam miliona godišnje neto, dok je prema aktuelnom prihodovao čak 12 miliona.

Juve srpskom fudbaleru uz to nudi samo kratkoročan ugovor, ali dužina trajanja i dalje nije poznata.

Vlahović ove sezone ponovo ima dosta problema sa povrede, srpski fudbaler nije upisao i dalje nijedan minut od početka ove kalendarske godine, prenosi "B92".

Već neko vrijeme Vlahović se nalazi na izlaznim vratima ekipe iz Torina, a ovaj ugovor možda će i naterati srpskog fudbalera, da poslije četiri godine napusti crno-bijele.