Juventus spremio sraman ugovor za Vlahovića

Autor:

ATV

10.03.2026

16:31

Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Fabio Ferrari

Juventus je odlučio da Dušanu Vlahoviću ponudi kratkoročan ugovor sa skoro upola manjom platom nego što je garantovao prošli ugovor.

Prema pisanjima italijanskog fudbalskog insajdera Nikole Skire, Vlahović će dobiti ugovor prema kom će zarađivati sedam miliona godišnje neto, dok je prema aktuelnom prihodovao čak 12 miliona.

Јаков Јозиновић

Scena

Jakov Jozinović donio odluku o koncertu u Spensu u Novom Sadu

Juve srpskom fudbaleru uz to nudi samo kratkoročan ugovor, ali dužina trajanja i dalje nije poznata.

Vlahović ove sezone ponovo ima dosta problema sa povrede, srpski fudbaler nije upisao i dalje nijedan minut od početka ove kalendarske godine, prenosi "B92".

Владимир Путин

Svijet

Putin: Pod kontrolom Kijeva svega 17 odsto teritorije DNR

Već neko vrijeme Vlahović se nalazi na izlaznim vratima ekipe iz Torina, a ovaj ugovor možda će i naterati srpskog fudbalera, da poslije četiri godine napusti crno-bijele.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

