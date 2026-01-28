Carinici u Njemačkoj zaplijenili 400 kilograma heroina

Izvor:
Pripadnici carinske službe u luci Hamburg zaplijenili su pošiljku iz Singapura sa 400 kilograma heroina čija je ulična vrijednost procijenjena na oko 32 miliona evra.
U saopštenju istražne službe njemačke carine navodi se da je droga bila sakrivena u rolnama papira namijenjenim štamparskoj industriji i da je bila upakovana u 400 odvojenih paketa, prenosi dnevnik Špigl.
- Ovo je bila jedna od najvećih pojedinačnih zapljena heroina u Njemačkoj posljednjih godina - navedeno je u saopštenju.
U međuvremenu, nadležne carinske službe u Holandiji saopštile su da su sprovele uspješnu operaciju u luci Roterdam u kojoj je otkrivena pošiljka od skoro 5.000 kilograma kokaina upakovanog u više od 4.800 pojedinačnih paketa.
Prema podacima holandskog javnog tužilaštva, droga je bila sakrivena u pošiljci elektromagneta, a uhapšena su trojica osumnjičenih.
