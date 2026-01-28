Logo
Šta se loži u Banjaluci?

28.01.2026

16:04

Шта се ложи у Бањалуци?
Advokat iz Banjaluke Dragana Stanković, oglasila se povodom odgovora koji su iz "Eko toplana" dostavili na zahtjev za informacijama od javnog značaja, navodeći da je postupanje ovog preduzeća "nečuveno i nevjerovatno".

Kako je navela u objavi na društvenim mrežama, umjesto da iskoriste priliku da demantuju priče koje kruže gradom o tome šta se koristi za loženje, "Eko toplane" su odbile da dostave tražene podatke, pozivajući se na poslovnu tajnu.

Zahtjev je, kako se navodi, obuhvatao ugovore o nabavci drvnog materijala koji se koristi za grijanje, ugovore između "Eko toplana" i "Šuma Srpske". Kao i podatke o broju od‌javljenih i trenutnih korisnika sistema daljinskog grijanja.

U odgovoru, iz "Eko toplana" su naveli da se Zakon o slobodi pristupa informacijama na njih ne primjenjuje. Što advokat osporava, ističući da zakon jasno propisuje da se odnosi i na pravna lica koja su u vlasništvu javnog organa.

"Osim toga, mi i kao potrošači imamo pravo da znamo kakvo grijanje konzumiramo", navela je ona, dodajući da će ovakav odgovor biti osporavan kroz dalje pravne korake.

Zaključila je da je neprihvatljivo da se građanima, "na čijim parama preduzeće funkcioniše", uskraćuju informacije o onome što se loži i šta građani udišu tokom grejne sezone.

Podsjećamo, advokat Stanković pokrenula je grupu građana "Mame protiv zagađenja", koje su već podnijele peticiju nadležnima.

