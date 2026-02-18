Logo
U lavini nestalo 10 skijaša

ATV

18.02.2026

07:23

Deset skijaša vodi se kao nestalo, a šestoro je preživjelo lavinu koja se danas obrušila na područje planine Kasl Pik u okrugu Nevada, na sjeveru američke savezne države Kalifornije, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu u izuzetno teškim vremenskim uslovima, saopštile su lokalne vlasti.

Kancelarija šerifa okruga Nevada navela je da je lavina prijavljena tokom snažne snježne oluje koja je zatvorila auto-puteve na planinskim prevojima.

Iz organizacije Blekberd Mauntin Gajds, koja se bavi edukacijom i profesionalnim vođenjem skijaša na ture, saopšteno je da se grupa vraćala sa trodnevne ture kada je došlo do lavine, prenio je CBS njuz.

U akciji spasavanja učestvuju tim za potragu i spasavanje okruga Nevada, kao i specijalizovane spasilačke ski ekipe.

U pomoć je upućeno i vozilo za kretanje po snijegu, dok je kancelarija za vanredne situacije Kalifornije saopštila da koordinira dodatne resurse za potragu.

Centar za lavine izdao je upozorenje na visoku opasnost od lavina u centralnom dijelu planinskog masiva Sijera Nevada, a opasnost je ocijenjena kao "visoka".

Kalifornija

lavina

