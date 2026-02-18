U lavini nestalo 10 skijaša

Izvor:
ATV
18.02.2026
07:23
Komentari:0
Deset skijaša vodi se kao nestalo, a šestoro je preživjelo lavinu koja se danas obrušila na područje planine Kasl Pik u okrugu Nevada, na sjeveru američke savezne države Kalifornije, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu u izuzetno teškim vremenskim uslovima, saopštile su lokalne vlasti.
Kancelarija šerifa okruga Nevada navela je da je lavina prijavljena tokom snažne snježne oluje koja je zatvorila auto-puteve na planinskim prevojima.
Gradovi i opštine
I danas protesti u Sarajevu
Iz organizacije Blekberd Mauntin Gajds, koja se bavi edukacijom i profesionalnim vođenjem skijaša na ture, saopšteno je da se grupa vraćala sa trodnevne ture kada je došlo do lavine, prenio je CBS njuz.
U akciji spasavanja učestvuju tim za potragu i spasavanje okruga Nevada, kao i specijalizovane spasilačke ski ekipe.
U pomoć je upućeno i vozilo za kretanje po snijegu, dok je kancelarija za vanredne situacije Kalifornije saopštila da koordinira dodatne resurse za potragu.
Društvo
Danas slavimo Svetu Agatiju: Zaštitnica je žena
Centar za lavine izdao je upozorenje na visoku opasnost od lavina u centralnom dijelu planinskog masiva Sijera Nevada, a opasnost je ocijenjena kao "visoka".
Najnovije
Najčitanije
08
33
08
32
08
27
08
26
08
24
Trenutno na programu