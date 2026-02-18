Logo
Large banner

Incident u SAD: Muškarac sa sačmaricom trčao prema Kapitolu

Izvor:

Agencije

18.02.2026

07:15

Komentari:

0
Инцидент у САД: Мушкарац са сачмарицом трчао према Капитолу

Načelnik Policije Kapitola Majkl Salivan kazao je da je 18-godišnji mladić potrčao prema zgradi američkog Kapitola s napunjenom sačmaricom, ali policija ga je uhapsila.

Motiv mladića, koji je prema navodima policije nosio taktički prsluk i rukavice, zasad nije poznat. U njegovom automobilu pronađeni su i kevlarska kaciga te gas maska.

Џефри Епстајн

Svijet

UN: Dokumenti o Epstajnu ukazuju na moguće zločine protiv čovječnosti

Salivan je naveo da je mladić stigao bijelim Mercedesovim SUV-om nešto poslije podneva po lokalnom vremenu te se parkirao u blizini Kapitola, nakon čega je izašao iz vozila i potrčao prema zgradi u kojoj zasjeda američki Kongres.

– Policajci su mu naredili da ispusti oružje, što je i učinio – rekao je Salivan novinarima. Incident se dogodio manje od tri mjeseca nakon što je pripadnik Nacionalne garde ubijen, a drugi ranjen u zasjedi u blizini Bijele kuće.

Predsjednik SAD Donald Tramp iduće sedmice u Kapitolu bi trebao održati govor o stanju nacije.

илу-струја-03102025

Banja Luka

Ove banjalučke ulice i naselja danas ostaju bez struje

– Vrlo, vrlo ozbiljno shvatamo govor o stanju nacije i ovaj događaj ne mijenja naš pristup. Bićemo spremni te večeri – poručio je Salivan.

Podijeli:

Tagovi :

Amerika

Kapitol

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Београд

Srbija

Žena upozorila sugrađane: ''Stariji muškarac u centru grada se baca na automobile''

1 h

0
Усвојени извјештаји о раду Правобранилаштва Српске и пословању ИРБ-а

Republika Srpska

Usvojeni izvještaji o radu Pravobranilaštva Srpske i poslovanju IRB-a

1 h

0
Бенфика Реал Мадрид резултати лига шампиона винисијус мурињо

Fudbal

Haos u Lisabonu: Vinisijus prekinuo meč, Real slavio protiv Benfike

9 h

0
Возач камиона из БиХ тешко повријеђен: Пролетио кроз кабину

Svijet

Vozač kamiona iz BiH teško povrijeđen: Proletio kroz kabinu

9 h

0

Više iz rubrike

Џефри Епстајн

Svijet

UN: Dokumenti o Epstajnu ukazuju na moguće zločine protiv čovječnosti

1 h

0
Возач камиона из БиХ тешко повријеђен: Пролетио кроз кабину

Svijet

Vozač kamiona iz BiH teško povrijeđen: Proletio kroz kabinu

9 h

0
Зеленски: Нема мира без Донбаса

Svijet

Zelenski: Nema mira bez Donbasa

9 h

0
Мечка напала шумара, његов син је убио

Svijet

Mečka napala šumara, njegov sin je ubio

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

33

Orban: Međunarodne organizacije godinama paralizovane

08

32

Zaharova: Zapadnjaci, sjetite se...

08

27

Sunčani periodi, uz prolazno naoblačenje i padavine

08

26

Ostavio djevojku da se smrzne nasmrt na najvišoj planini u Austriji: Cure šokantni detalji

08

24

Zatvorenik pobjegao drugi put za nedjelju dana: Policija moli za pomoć

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner