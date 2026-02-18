Incident u SAD: Muškarac sa sačmaricom trčao prema Kapitolu

Načelnik Policije Kapitola Majkl Salivan kazao je da je 18-godišnji mladić potrčao prema zgradi američkog Kapitola s napunjenom sačmaricom, ali policija ga je uhapsila.

Motiv mladića, koji je prema navodima policije nosio taktički prsluk i rukavice, zasad nije poznat. U njegovom automobilu pronađeni su i kevlarska kaciga te gas maska.

Salivan je naveo da je mladić stigao bijelim Mercedesovim SUV-om nešto poslije podneva po lokalnom vremenu te se parkirao u blizini Kapitola, nakon čega je izašao iz vozila i potrčao prema zgradi u kojoj zasjeda američki Kongres.

– Policajci su mu naredili da ispusti oružje, što je i učinio – rekao je Salivan novinarima. Incident se dogodio manje od tri mjeseca nakon što je pripadnik Nacionalne garde ubijen, a drugi ranjen u zasjedi u blizini Bijele kuće.

Predsjednik SAD Donald Tramp iduće sedmice u Kapitolu bi trebao održati govor o stanju nacije.

– Vrlo, vrlo ozbiljno shvatamo govor o stanju nacije i ovaj događaj ne mijenja naš pristup. Bićemo spremni te večeri – poručio je Salivan.