Logo
Large banner

Žena upozorila sugrađane: ''Stariji muškarac u centru grada se baca na automobile''

Izvor:

Telegraf

18.02.2026

07:04

Komentari:

0
Београд
Foto: Alex Blokstra/Pexels

Zastrašujuće upozorenje vozačima i prolaznicima u samom centru Beograda objavljeno je na mrežama, a nastala panika je jasna iz svake navedene riječi - vremešni gospodin naizgled potpuno svjesno izlijeće pred automobile!

Kako je navedeno, sve je primjećeno u Krunskoj ulici, a informacije je objelodanila gospođa koju su dešavanja umnogome uznemirila.

НСРС-илустрација-2025

Republika Srpska

Usvojeni izvještaji o radu Pravobranilaštva Srpske i poslovanju IRB-a

"Stariji gospodin, sasvim uredno obučen, pokušava da se baci vozačima na automobile, jedan dečko ispred mene je pukom srećom na vrijeme zakočio, čovjek se bacio na auto, ali promašio, ustao i otišao 10 metara nazad da sačeka sljedeću žrtvu", navela je.

Kako je napomenula, ona je željela da se za sve sazna kako bi ljudi koji tuda prolaze bili na oprezu.

Na osnovu informacija, postoji sumnja da u tom trenutku niko nije pokušao da pomogne i da skloni gospodina, no ostaje nada da se to ipak desilo s obzirom da je žena sve objavila sinoć.

Ipak, za sve one koji prolaze tim dijelom grada, savjetuje se oprez.

Винисијус Жуниор

Fudbal

Haos u Lisabonu: Vinisijus prekinuo meč, Real slavio protiv Benfike

Gospođa je informaciju podelila na jednoj od najpopularnijih stranica koje prate dešavanja u Beogradu, ali neophodno je napomenuti da je svrha takvih stranica samo objava bez dalje pomoći, pa je daleko bolja opcija javiti se policiji, pozvati Hitnu pomoć ili čak i medijima ukoliko primjetite išta slično.

Podijeli:

Tagovi :

Beograd

uznemiravanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Возач камиона из БиХ тешко повријеђен: Пролетио кроз кабину

Svijet

Vozač kamiona iz BiH teško povrijeđen: Proletio kroz kabinu

9 h

0
Дијана Сеизовић, Битно

Društvo

Seizović za ATV: Roditelji su na ivici da li da rade ili da se bave samo sa djecom

9 h

0
Зеленски: Нема мира без Донбаса

Svijet

Zelenski: Nema mira bez Donbasa

9 h

0
Несвакидашња ситуација у Слагалици, водитељка и публика у шоку

Zanimljivosti

Nesvakidašnja situacija u Slagalici, voditeljka i publika u šoku

9 h

0

Više iz rubrike

Познато у каквом је стању Дарко Јевтић након тешке несреће

Srbija

Poznato u kakvom je stanju Darko Jevtić nakon teške nesreće

18 h

0
Тоне угља затрпале Драгана, Ненад успио да му спаси живот

Srbija

Tone uglja zatrpale Dragana, Nenad uspio da mu spasi život

1 d

0
Д‌јевојчица А. И. (14) из Пожаревца која је нестала је у нед‌јељу, 8. фебруара, пронађена је и враћена мајци након неколико дана потраге.

Srbija

Pronađena nestala djevojčica (14): Nakon osam dana potrage pronašla je policija

1 d

1
Двије дјевојке украле аутобус: Одвезле га с паркинга, па оставиле у јарку

Srbija

Dvije djevojke ukrale autobus: Odvezle ga s parkinga, pa ostavile u jarku

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

33

Orban: Međunarodne organizacije godinama paralizovane

08

32

Zaharova: Zapadnjaci, sjetite se...

08

27

Sunčani periodi, uz prolazno naoblačenje i padavine

08

26

Ostavio djevojku da se smrzne nasmrt na najvišoj planini u Austriji: Cure šokantni detalji

08

24

Zatvorenik pobjegao drugi put za nedjelju dana: Policija moli za pomoć

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner