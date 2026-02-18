Žena upozorila sugrađane: ''Stariji muškarac u centru grada se baca na automobile''

Zastrašujuće upozorenje vozačima i prolaznicima u samom centru Beograda objavljeno je na mrežama, a nastala panika je jasna iz svake navedene riječi - vremešni gospodin naizgled potpuno svjesno izlijeće pred automobile!

Kako je navedeno, sve je primjećeno u Krunskoj ulici, a informacije je objelodanila gospođa koju su dešavanja umnogome uznemirila.

"Stariji gospodin, sasvim uredno obučen, pokušava da se baci vozačima na automobile, jedan dečko ispred mene je pukom srećom na vrijeme zakočio, čovjek se bacio na auto, ali promašio, ustao i otišao 10 metara nazad da sačeka sljedeću žrtvu", navela je.

Kako je napomenula, ona je željela da se za sve sazna kako bi ljudi koji tuda prolaze bili na oprezu.

Na osnovu informacija, postoji sumnja da u tom trenutku niko nije pokušao da pomogne i da skloni gospodina, no ostaje nada da se to ipak desilo s obzirom da je žena sve objavila sinoć.

Ipak, za sve one koji prolaze tim dijelom grada, savjetuje se oprez.

Gospođa je informaciju podelila na jednoj od najpopularnijih stranica koje prate dešavanja u Beogradu, ali neophodno je napomenuti da je svrha takvih stranica samo objava bez dalje pomoći, pa je daleko bolja opcija javiti se policiji, pozvati Hitnu pomoć ili čak i medijima ukoliko primjetite išta slično.