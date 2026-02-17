Mečka napala šumara, njegov sin je ubio

Slučaj smrti ženke medvjeda, koja je napala šumara i njegovog psa, nakon čega ju je šumarov sin upucao i ubio, puni naslovnice u Slovačkoj.

Ekolozi su nakon incidenta u šumi pronašli tri mladunca ubijene ženke, koja imaju samo mjesec dana i još nisu u stanju da se sami snađu, pa su odvedeni u zoološki vrt.

Gradovi i opštine Preminuo ugledni Stočanin - osnivač Vele Laba

Dvojica muškaraca su u trenutku nesreće pregledala drvo u planinskoj šumi sa lovačkim psom kada ih je neočekivano napala ženka medvjeda, rekao je u ponedjeljak Filip Kufa, državni sekretar slovačkog Ministarstva zaštite okoline.

Otac je u samoodbrani ispalio nekoliko hitaca iz pištolja, ali ga je medvjed oborio i nekoliko puta ugrizao. Sin je potom pucao i ubio životinju. Njegov otac je odvezen u bolnicu na liječenje.

Slovačka državna služba za zaštitu prirode potom je pronašla tri oslabljena, mjesec dana stara, mladunčeta nedaleko od mjesta nesreće. Životinje ne bi same preživjele, pa su prevezene u zoološki vrt u sjevernom slovačkom gradu Bojice.

Svijet Kao "Švaba" i "Ekser": Razbijena banda koja je krijumčarila lažne parfeme

Prema najnovijim podacima iz 2022. godine, u Slovačkoj živi blizu 1.200 divljih medvjeda. Obično izbjegavaju ljude, ali mogu napasti, posebno ako su uplašeni ili ako ženke osjete opasnost za svoje mladunce.