Kakvo je obećanje Aragči dao u Ženevi

Iran i Sjedinjene Američke Države postigli su u utorak razumijevanje o glavnim "vodećim principima" u razgovorima čiji je cilj rješavanje dugotrajnog spora oko nuklearnog programa, ali to ne znači da je sporazum na pomolu, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

"Iznijete su različite ideje, te ideje su ozbiljno razmatrane, i na kraju smo uspjeli da postignemo opšti dogovor o nekim vodećim principima", rekao je Aragči iranskim medijima nakon završetka razgovora u Ženevi.

Indirektnim razgovorima između specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i zeta predsjednika SAD Džareda Kušnera, uz učešće Aragčija, posredovao je Oman.

Bijela kuća još se nije oglašavala oko ishoda pregovora, prenosi Rojters.

Ministar spoljnih poslova Omana Badr el-Busaidi, naveo je u objavi na mreži Iks da "predstoji još mnogo posla", ali da Iran i SAD odlaze sa "jasnim narednim koracima".

"Aksios", pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, tvrdi da je Iran je obećao da će u naredne dvije nedjelje predstaviti detaljne prijedloge kako bi riješio preostale razlike u nuklearnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Novinar "Aksiosa" Barak Ravid na platformi Iks naveo je da je postignut napredak u pregovorima sa Iranom, ali da ima još mnogo detalja o kojima treba razgovarati.

Neposredno po početku razgovora u utorak, iranski državni mediji javili su da će Iran privremeno zatvoriti dio Hormuškog moreuza, ključne svjetske rute za snabdijevanje naftom, zbog "bezbjednosnih mjera predostrožnosti" dok Revolucionarna garda izvodi vojne vežbe u tom području.

Teheran je i ranije prijetio da će zatvoriti moreuz za komercijalnu plovidbu ukoliko bude napadnut, što bi ugrozilo petinu globalnih tokova nafte i podiglo cijene sirove nafte.

Pregovori, koji se fokusiraju na iranski nuklearni program, dio su šireg nastojanja da se postigne sveobuhvatan sporazum kojim bi se ograničila nuklearna ambicija Teherana.

Iako su zabilježeni neki pomaci, obe strane priznaju da predstoji još mnogo posla prije nego što bilo kakav sporazum bude postignut.

Govoreći na konferenciji o razoružanju u Ženevi nakon razgovora, Aragči je rekao da se otvorila "nova prilika" i da se nada da će diskusije dovesti do održivog rješenja koje će obezbijediti puno priznavanje legitimnih prava Irana.