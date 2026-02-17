"Izbjegnut masakr": Albanac planirao napad na koncertu Tejlor Svift u Beču

Tužilaštvo u Beču je podnijelo optužnicu za terorizam protiv "austrijskoj državljanina" uhvaćenog u planiranju terorističkog napada na koncert pjevačice Tejlor Svift a u službi tzv. Islamske države.

Svift je otkazala sva tri koncerta u Austriji u avgustu 2024, nakon što su vlasti u Beču objavile da su spriječile teroristički napad.

Tužilaštvo je osumnjičenog opisalo samo kao 21-godišnjeg stanovnika Viner-Nojštata u blizini Beča. Austrijski mediji su ga, međutim, odavno identifikovali kao Berana Aliju, čiji su se roditelji doselili iz Gostivara u Sjevernoj Makedoniji.

Optužnica tereti "Berana A." za pokušaj ilegalne kupovine oružja i posjedovanje male količine eksploziva triaceton triperoksid (TATP). Osumnjičeni je takođe istraživao na internetu kako da napravi bombu i širio "propagandni materijal" Islamske države, kaže tužilaštvo.

Ukoliko bude osuđen, mogao bi da bude kažnjen sa do 20 godina zatvora.

Svift je poslije otkazivanja koncerata izrazila žaljenje što je iznevjerila publiku ali i olakšanje što je "izbjegnut masakr".

Američka CIA je kasnije objavila da je igrala odlučujuću ulogu u razotkrivanju zavjere i da su njeni vinovnici planirali da "pobiju što više ljudi" bombama, noževima i gazeći ih vozilom. Tada je bilo riječi o trojici osumnjičenih, od kojih je jedan imao pristup koncertnoj dvorani, a koji su navodno "radikalizovani na internetu" preko materijala al Kaide i ISIS-a.