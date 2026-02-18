Logo
УН: Документи о Епстајну указују на могуће злочине против човјечности

Извор:

Агенције

18.02.2026

07:08

Џефри Епстајн
Фото: Таnjug/U.S. Department of Justice via AP

Специјалисти за људска права Уједињене нације упозорили су да досјеи повезани са покојним сексуалним преступником Џефри Епстајн указују на постојање глобалне криминалне мреже која би могла представљати злочине против човјечности.

Наводи се да су злочини описани у документима које је објавило Министарство правде Сједињених Америчких Држава почињени у контексту супремацистичких увјерења, расизма, корупције и екстремне мизогиније. Ти злочини показују комодификацију и дехуманизацију жена и дјевојчица, пренио је Reuters.

Правни праг злочина против човјечности

Специјалисти УН истакли су да су размјере, природа и транснационални домет злочина над женама и дјевојчицама толико озбиљни да би се за неке случајеве могло сматрати да испуњавају законски праг злочина против човјечности.

Они су нагласили да оптужбе из досјеа захтијевају независну, темељну и непристрасну истрагу, као и утврђивање начина на који је било могуће да се такви злочини дешавају током дужег временског периода. Америчко Министарство правде није одмах одговорило на захтјев за коментар.

Објављивање досјеа и спорне редакције

Закон који је у новембру прошле године, уз широку двостраначку подршку, усвојио Конгрес САД налаже јавно објављивање свих докумената повезаних са Епстајном. Стручњаци УН изразили су забринутост због, како су навели, озбиљних пропуста у поштовању процедура и неправилних редакција које су откриле осјетљиве податке о жртвама.

До сада је у објављеним документима идентификовано више од 1.200 жртава.

Оптужбе о институционалном манипулисању

Из УН су навели да је оклијевање у потпуном откривању информација или проширивању истрага оставило многе преживјеле трауматизованим и изложеним ономе што описују као институционално манипулисање.

Објављени документи Министарства правде открили су Епстајнове везе са бројним истакнутим личностима из политике, финансија, академске заједнице и пословног свијета, и прије и након што је 2008. године признао кривицу по оптужбама повезаним са проституцијом, укључујући тражење малољетне дјевојке.

Епстајн је пронађен мртав у затворској ћелији 2019. године након поновног хапшења по федералним оптужбама за сексуално искоришћавање малољетника. Његова смрт званично је проглашена самоубиством.

Џефри Епстајн

Уједињене нације

