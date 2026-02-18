Vatikan neće učestvovati u Trampovom Odboru za mir

18.02.2026
Sveta Stolica neće učestvovati u Odboru za mir koji je inicirao američki predsjednik Donald Tramp, izjavio je državni sekretar Vatikana kardinal Pjetro Parolin, naglasivši da takva inicijativa nije primjerena ulozi Vatikana i da rješavanje međunarodnih kriza treba da bude u nadležnosti Ujedinjene nacije.
Parolin je izjavu dao na marginama bilateralnog sastanka sa Vladom Italija u Palati Boromeo u Rimu, sjedištu ambasade Italije pri Vatikanu, povodom godišnjice potpisivanja Lateranskih ugovora, prenio je "Vatican News".
Odgovarajući na pitanja novinara o učešću Italije kao posmatrača u Odboru za mir, Parolin je naveo da postoje određene tačke koje izazivaju nedoumice.
- Postoje kritične tačke koje bi zahtijevale dodatna objašnjenja. Važno je da se pokušava pronaći odgovor, ali za nas postoje pitanja koja bi trebalo razjasniti - rekao je on.
Državni sekretar Vatikana istakao je da Sveta Stolica smatra kako bi kriznim situacijama na međunarodnom nivou prije svega trebalo da upravljaju Ujedinjene nacije, naglašavajući da je riječ o stavu na kojem Vatikan dugoročno insistira.
Inicijativu za formiranje Odbora za mir pokrenuo je Donald Tramp, a prema njegovom planu to tijelo bi nadziralo privremenu upravu u Pojasu Gaze, uz mogućnost proširenja mandata i na druge konflikte.
Prvi sastanak Odbora zakazan je za četvrtak u Vašingtonu, a glavna tema biće obnova Gaze.
Italija i Evropska unija najavile su da će njihovi predstavnici prisustvovati u svojstvu posmatrača, bez formalnog pristupanja tom tijelu.
Papa Lav XIV, prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država, pozvan je u januaru da se priključi radu Odbora za mir.
