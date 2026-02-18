Zaharova: Zapadnjaci, sjetite se...

Izvor:
RT Balkan
18.02.2026
08:32
Svaki pomak ka rješenju sukoba u Ukrajini je značajan, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije.
"Svaki korak koji bi mogao dovesti do, ili vodi putem ka rešavanju situacije, od velikog je značaja", rekla je ruska zvaničnica za radio "Sputnjik".
Naglasila je da upravo kijevski režim i Zapadna Evropa, koja mu "gunđa", umanjuju značaj pregovora.
"Ko stalno govori da su pregovori nepotrebni, da su sve to gluposti, da su 'ponižavajući' i, kako kažu u savremenom žargonu, pesimizuju značaj pregovaračkog procesa? To su oni, kijevski režim. Da li želite da budete kao oni? Ja ne želim. Ko stoji pored njih i već gunđa u korist kijevskog režima? Zapadnjaci, mislim na Zapadnu Evropu. Sjetite se, Pariz, Berlin, Estonija, Litvanija, Letonija, Poljska i ko god još govori da su pregovori nepotrebni", podvukla je.
Kako je podsjetila, Moskva više puta pokazala da želi mir.
"Ako shvatimo da svi zaista želimo mir, a Rusija je to mnogo puta dokazala, i shvatimo da oni sa druge strane koji istinski ne žele mir beskrajno izjavljuju da su pregovori nepotrebni pod raznim izgovorima, da li zaista imamo pravo — čak ću i ovo reći — da li zaista imamo pravo da zanemarimo mogućnosti za pregovore koje postoje?", upitala je.
Sunčani periodi, uz prolazno naoblačenje i padavine
Ukrajinski hakeri izvršili su napad na emisiju u kojoj je gostovala Zaharova na "Sputnjiku", usljed čega se veza prekinula.
"Vidite, sve što mogu da učine da poremete pregovore, od samog početka našeg razgovora – komentari, izjave, tehničke smetnje, sve se stavlja u pogon, samo da se, da tako kažem, ne dozvoli da se održi mirovni proces, čak i sama težnja", objasnila je Zaharova.
Prema njenim riječima, odnos između Ukrajine i Zapada podseća na priču o Minotauru — Kijev šalje Ukrajince "zapadnom liberalnom Minotauru" na klanje.
"To je uigrana svetska biznis-šema. Čak ne znam ni koje džepove i čime ih više pune. Čini mi se da pune rudnike", dodala je.
Trilateralni razgovori Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine počeli su u Ženevi 17. februara, a nastaviće se danas u devet časova po srednjoevropskom vremenu, prenosi RT Balkan.
