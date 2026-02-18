"Svaki korak koji bi mogao dovesti do, ili vodi putem ka rešavanju situacije, od velikog je značaja", rekla je ruska zvaničnica za radio "Sputnjik".

Naglasila je da upravo kijevski režim i Zapadna Evropa, koja mu "gunđa", umanjuju značaj pregovora.

"Ko stalno govori da su pregovori nepotrebni, da su sve to gluposti, da su 'ponižavajući' i, kako kažu u savremenom žargonu, pesimizuju značaj pregovaračkog procesa? To su oni, kijevski režim. Da li želite da budete kao oni? Ja ne želim. Ko stoji pored njih i već gunđa u korist kijevskog režima? Zapadnjaci, mislim na Zapadnu Evropu. Sjetite se, Pariz, Berlin, Estonija, Litvanija, Letonija, Poljska i ko god još govori da su pregovori nepotrebni", podvukla je.

Kako je podsjetila, Moskva više puta pokazala da želi mir.

"Ako shvatimo da svi zaista želimo mir, a Rusija je to mnogo puta dokazala, i shvatimo da oni sa druge strane koji istinski ne žele mir beskrajno izjavljuju da su pregovori nepotrebni pod raznim izgovorima, da li zaista imamo pravo — čak ću i ovo reći — da li zaista imamo pravo da zanemarimo mogućnosti za pregovore koje postoje?", upitala je.

Društvo Sunčani periodi, uz prolazno naoblačenje i padavine

Ukrajinski hakeri izvršili su napad na emisiju u kojoj je gostovala Zaharova na "Sputnjiku", usljed čega se veza prekinula.

"Vidite, sve što mogu da učine da poremete pregovore, od samog početka našeg razgovora – komentari, izjave, tehničke smetnje, sve se stavlja u pogon, samo da se, da tako kažem, ne dozvoli da se održi mirovni proces, čak i sama težnja", objasnila je Zaharova.

Prema njenim riječima, odnos između Ukrajine i Zapada podseća na priču o Minotauru — Kijev šalje Ukrajince "zapadnom liberalnom Minotauru" na klanje.

"To je uigrana svetska biznis-šema. Čak ne znam ni koje džepove i čime ih više pune. Čini mi se da pune rudnike", dodala je.

Trilateralni razgovori Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine počeli su u Ženevi 17. februara, a nastaviće se danas u devet časova po srednjoevropskom vremenu, prenosi RT Balkan.