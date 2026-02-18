Zatvorenik pobjegao drugi put za nedjelju dana: Policija moli za pomoć

Zatvorenik opisan kao nasilan, koji čeka deportaciju u Ganu, pobjegao je iz pritvora drugi put za samo nedjelju dana.

Daiel Boakje (21) je pobegao iz policijskog pritvora u bolnici u južnom delu Londona, piše Sky News.

Boakje, koji je u zatvoru HMP Feltham služio kaznu zbog pljačke, ponovno je pobjegao u nedelju iz bolnice, gde mu je pružana ljekarska pomoć. On je nasilan i povezan sa bandama, tvrde vlasti.

"Policajci su potrčali za njim, ali nisu uspjeli da ga uhvate prije nego što je izašao iz zgrade", izjavio je portparol policije.

Društvo Najljepše vijesti: U Srpskoj rođene 23 bebe

Ovo je njegov drugi beg u kratkom roku. Prvi put je pobjegao 10. februara u ranim jutarnjim satima iz univerzitetske bolnice gdje je bio pod nadzorom zatvorske službe. Zatvorska služba tada je saopštila da "hitno" sarađuje s policijom i istražuje okolnosti koje u dovele do bijega.

Policija je uspjela da ga pronađe u srijedu poslepodne na adresi u jugoistočnom dijelu Londona, ali sada je ponovno u bjekstvu.

Londonska policija moli javnost za bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći i dovesti do njegovog pronalaženja.

"Ima 21 godinu, crnac je, srednje je visine i vitke građe. U trenutku bega nosio je donji dio sive trenerke i tamnu Nike jaknu", navela je policija, prenosi Telegraf.