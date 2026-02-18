Logo
Zatvorenik pobjegao drugi put za nedjelju dana: Policija moli za pomoć

Telegraf

Telegraf

18.02.2026

08:24

Foto: Unsplash

Zatvorenik opisan kao nasilan, koji čeka deportaciju u Ganu, pobjegao je iz pritvora drugi put za samo nedjelju dana.

Daiel Boakje (21) je pobegao iz policijskog pritvora u bolnici u južnom delu Londona, piše Sky News.

Boakje, koji je u zatvoru HMP Feltham služio kaznu zbog pljačke, ponovno je pobjegao u nedelju iz bolnice, gde mu je pružana ljekarska pomoć. On je nasilan i povezan sa bandama, tvrde vlasti.

"Policajci su potrčali za njim, ali nisu uspjeli da ga uhvate prije nego što je izašao iz zgrade", izjavio je portparol policije.

Беба

Društvo

Najljepše vijesti: U Srpskoj rođene 23 bebe

Ovo je njegov drugi beg u kratkom roku. Prvi put je pobjegao 10. februara u ranim jutarnjim satima iz univerzitetske bolnice gdje je bio pod nadzorom zatvorske službe. Zatvorska služba tada je saopštila da "hitno" sarađuje s policijom i istražuje okolnosti koje u dovele do bijega.

Policija je uspjela da ga pronađe u srijedu poslepodne na adresi u jugoistočnom dijelu Londona, ali sada je ponovno u bjekstvu.

Londonska policija moli javnost za bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći i dovesti do njegovog pronalaženja.

"Ima 21 godinu, crnac je, srednje je visine i vitke građe. U trenutku bega nosio je donji dio sive trenerke i tamnu Nike jaknu", navela je policija, prenosi Telegraf.

